Este din nou doliu în rândurile jurnaliștilor. Deputatul Robert Turcescu, fost jurnalist, anunță faptul că a încetat din viață Cristina Pînzaru, fost producător la B1 TV.

”S-a dus la Domnul si Cristina Pinzaru, 52 de ani... Odihneasca-se in pace, Dumnezeu s-o aiba in paza Lui.

Sint din ce in ce mai putini jurnalisti pe aici...”, scrie Robert Turcescu.