Doliu la Hollywood: A murit un actor legendar - A jucat în Scarface și Breaking Bad /FOTO

Mark Margolis, cunoscut pentru rolurile sale din Breaking Bad și Better Call Saul, a murit.

Starul nominalizat la premiile Emmy a murit joi, la vârsta de 83 de ani, conform The Sun.

Fiul lui Mark, Morgan- care este directorul general al Knitting Factory Entertainment- a dezvăluit că tatăl său a murit la Spitalul Mount Sinai din New York, în urma unei boli scurte.

Interpretul hollywoodian a luat parte la multe proiecte notabile de-a lungul lungii sale cariere, inclusiv în rolul omului de încredere Alberto the Shadow din filmul clasic Scarface din 1984, alături de Al Pacino.

Ani mai târziu avea să apară și în filmul Pi din 1998, interpretând rolul unui profesor de matematică în pelicula lui Darren Aronofsky.

Mark avea să devină o figură fixă în cariera regizorului, apărând în mai multe filme ale acestuia, printre care Requiem for a Dream, The Fountain, The Wrestler, Black Swan și Noah.

"El crede că are o obligație!" a glumit odată Mark pentru Hollywood Reporter cu privire la motivul pentru care Darren a continuat să îl distribuie în filmele sale.

Actorul a adăugat la vremea respectivă: "Am început cu el la primul său film, Pi de 60.000 de dolari, când era necunoscut. L-am urmărit timp de trei luni pentru că mă tot mințea în legătură cu momentul în care îmi voi primi banii.

"În cele din urmă l-am amenințat că o voi suna pe mama lui, care făcea servicii de artizanat la film. Apoi, în cele din urmă, m-a plătit".

În ciuda performanțelor sale în proiecte bine cunoscute de pe marele ecran, rolurile sale de televiziune au fost cele care l-au adus pe radarul mainstream.

În 2009, Mark și-a făcut prima apariție în serialul de acum clasic al AMC, Breaking Bad, alături de Bryan Cranston și Aaron Paul.

Mark l-a interpretat pe Hector "Tio" Salamanca în drama lui Vince Gilligan, un personaj care este paralizat și care nu poate comunica decât cu ajutorul expresiilor faciale și al unui clopoțel atașat de scaunul său cu rotile.

Pentru a interpreta rolul tăcut, Mark a spus că s-a inspirat de la regretata sa soacră, Shirley.

"Ea a stat mulți ani într-un azil de bătrâni din Florida, în mod tragic, după ce a suferit un atac cerebral", a împărtășit el odată.

"Obișnuiam să o vizităm, iar ea nu putea vorbi. Dar se emoționa când intram în cameră, iar partea stângă a gurii ei făcea mereu aceste contorsiuni în care buzele se împingeau în afară, aproape ca și cum ar fi mestecat tutun."

"Așa că am cam furat asta de la ea...", a dezvăluit el.

Rolul lui Mark în popularul serial s-a dovedit a avea un impact de durată asupra telespectatorilor.

"Din câte știam, am intrat în Breaking Bad doar pentru acel episod, dar nu se poate ține cont de gusturi, iar fanii s-au atașat de mine", a declarat actorul pentru publicație.

"Cineva m-a întrebat recent: "Cum ai reușit să joci un tip atât de oribil?", iar eu am răspuns: "Ai vorbit cu prietenii mei?". Ei îți vor spune că sunt destul de mizerabil de la început".