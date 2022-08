Dominic Fritz acuză greaua moștenire: Primăria Timişoara plăteşte facturi vechi de 7-8 ani pentru termoficare

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat că într-o şedinţă de Consiliu Local de marţi, s-a făcut o rectificare bugetară pentru ca primăria să poată achita către E. On facturi vechi de 7-8 ani, pentru încălzirea oraşului, scrie News.ro.

Pe lângă datoriile pe care le are către furnizori, compania de termoficare Colterm, mai are de achitat şi două amenzi de 21, respectiv 14,5 milioane de euro pentru neachiziţionarea certificatelor energetice, amenzi deocamdată contestate.

Dominic Fritz a făcut, pe pagina sa de Facebook, o radiografie a datoriilor pe care municipalitatea le are la furnizorul de gaze, E. On.

”Astăzi, la rectificare, am pus bani în buget să plătim gazul consumat în 2014-2019, pentru încălzirea oraşului. E vorba de o nouă eşalonare de plată pe care o negociem cu E.On pentru 17 milioane de lei pentru facturi vechi de 7-8 ani. Ea se adaugă la datoria de 51 de milioane de lei din care în ultimul an am reuşit să plătim, în rate lunare, 20 de milioane şi pe care o terminăm de plătit în decembrie 2023. Da, aproape 70 de milioane de lei, facturi neplătite la gaz din iernile trecute”, a scris Fritz pe Facebook.

Edilul a adăugat că în trecut primăria garanta pentru Colterm, societatea de termoficare a oraşului, însă în final nu plătea nimeni.

”În trecut, Primăria a garantat pentru Colterm la E.On că în cazul în care societatea de termoficare nu poate achita factura la gaz, va plăti Primăria. În final nu a plătit nimeni, au urmat procese, datoria s-a rostogolit în viitor şi acum trebuie să o plătim. Avem o obligaţie nu doar faţă de firmele către care avem datorii, ci avem o obligaţie şi faţă de cetăţeni să fim responsabili cu banii pe care îi dau spre bugetul local, să ne achităm facturile la timp şi să recâştigăm încrederea partenerilor noştri contractuali”, a mai scris Fritz.

Dominic Fritz a mai subliniat că în aceeaşi şedinţă s-au alocat 5 milioane de lei pentru a plăti penalizările aplicate de Fondul de Mediu pentru că nu s-a reciclat în 2016 - 2020.

”În perioada 2016-2020, primăria a raportat în fals cât a reciclat şi a spus că a reciclat mai mult decât a făcut de fapt. Acum plătim către Fondul de Mediu peste 5 milioane de lei ca să acoperim penalizările pentru ce nu s-a reciclat atunci. Azi am bugetat şi această sumă”, a mai scris Fritz.

Datoriile Colterm nu sunt doar către furnizori. Administraţia Fondului de Mediu a aplicat şi două amenzi, una de 21 milioane euro şi cea de-a doua de 14,5 milioane de euro pentru neachiziţionarea de certificate energetice. Cele două amenzi au fost contestate de Colterm.