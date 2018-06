Dosar Bica-Videanu. Avocatul fostei șefe a DIICOT a cerut recuzarea completului de judecată

Judecata în dosarul în care Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, este cercetată alături de fostul ministru Adriean Videanu va fi reluată pe 19 iunie, după ce apărătorul acesteia a cerut, la termenul de luni, recuzarea completului de judecată, acuzând judecătorii de lipsă de imparțialitate. După ce părțile au așteptat aproximativ două ore ca un alt complet să decidă dacă se admite cererea recuzare, în jurul orei 23.00 s-a stabilit un alt termen. Marți, cel mai probabil, se va lua o decizie privind recuzarea.

Anterior, în cadrul ședinței de judecată au fost audiați trei martori: Ovidiu Tender, Nicolae Blaga, fost consilier al Alinei Bica, și Silvia Ștefănescu, fost procuror DIICOT. În cadrul procesului ar fi urmat să fie audiate alte trei persoane: Nicole Tender, soția lui Ovidiu Tender, Ana Maria Topoliceanu și Mihai Udroiu, judecător, fost consilier al Alinei Bica.

Silvia Ștefănescu, fost procuror DIICOT, a relatat judecătorilor cum a acționat DIICOT în dosarul CAROM, în care era vizat Ovidiu Tender, la faza de judecată pe fond. Magistratul a povestit că procurorul de ședință a fost înlocuit, iar în octombrie 2014, când cauza se apropia de o soluție în primă instanță, a fost chemată de Alina Bica.

"In Secretariat, Alina Bica dicta ceva secretarei. Nu stiam ce. Cand am intrat in biroul ei am gasit-o acolo pe Claudia Curelaru si pe consilierul acesteia, Nicolae Blaga. Bica mi-a adus la cunostinta ca s-a luat hotararea ca in dosarul lui Ovidiu Tender, procuroarea Claudia Curelaru sa puna concluzii de condamnare cu suspendare. Din cate imi amintesc, Nicolae Blaga a spus ca trebuie sa se discute cu toti procurorii de la Judiciar, daca ar fi bine sa se ceara condamnarea lui Tender la o pedeapsa cu suspendare. (..)I -am si spus: Rechizitoriul este al tau! Cum de esti de acord cu o pedeapsa cu suspendare? Mi-a spus ca este vorba de o cauza mai veche, i-am spus ca si cauza lui Marian Iancu era la fel de veche, si mi-a spus: Ce, nu ai incredere in mine? Nu se intampla nimic", a spus Silvia Ștefănescu judecătorilor, potrivit ziare. com.

"Curelaru mi-a spus ca-i este frica de Alina Bica. I-am spus acesteia ca nu are ce sa ne faca, ca daca vom fi supuse unor presiuni, ne vom adresa CSM-ului. Am luat decizia de a ma adresa procurorului general adjunct al Romaniei, fostul meu sef DIICOT, Codrut Olaru (..)Dupa ce am plecat de la serviciu, am aflat ca Alina Bica a fost retinuta. S-au facut noi concluzii scrise, iar Curelaru a cerut condamnarea lui Tender la pedeapsa cu executare", a mai spus fostul procuror.

În această cauză, în prima instanță, Adriean Videanu, fost ministru al Economiei a fost achitat. Pe de altă parte, Alina Bica a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului.