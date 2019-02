Doza recomandată de vitamina C - Care sunt efectele adverse

Despre vitamina C se spune adesea că nu are reacţii adverse şi că oricât de multă ai luat, surplusul se elimină. Lucrurile nu stau chiar aşa. Organismul ia cea mai mare parte din vitamina C din fructe şi legume, dar câteodată sunt situaţii - scorbut, răceli, gripă, anemie, etc - în care trebuie să apelăm la suplimentele din farmacii, potrivit realitatea.net

Din alimentaţie este aproape imposibil să se facă exces de vitamina C, dar când vorbim de administrarea de suplimentele cu vitamina C situaţia se schimbă.

În mod normal organismul unui adult are nevoie de 75 - 90 mg vitamina C/zi, iar limita maximă admisă, în conformitate cu The Merck Manuals Online Medical Library, este de 2000 mg/zi (2g), ceea ce înseamnă că atunci când se trece de această valoare se poate vorbi de supradozaj, potrivit bzi.ro.

Efecte adverse ale vitaminei C:

1. Efectul diuretic

2. Pietre la rinichi

3. Probleme gastro-intestinale

4. Migrene şi dureri de cap

5. Hemocromatoză

Alte reacţii adverse

Vitamina C poate interacţiona cu unele medicamente, cum ar fi: antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Aceasta pot cauza deficit de vitamina C în organism. Deoarece vitamina C favorizează absorbţia de fier şi aluminiu, se pot agrava efectele secundare ale unor medicamente, cum ar fi antiacidele (conţin săruri de aluminiu).