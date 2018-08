Dragnea reacţionează la zvonul că Florian Coldea ar fi consilierul său: 'Mă irită foarte tare'

Liviu Dragnea comentează, într-un interviu la Antena 3, zvonul că generalul (r) SRI Florian Coldea ar fi consilierul său - vezi aici

"Ma enerveaza foarte tare (zvonul - n.r.). Eu cu omul asta nu am mai vorbit de un an si jumatate. Mi-a mai zis cineva ca am comunica prin Vasile Dancu. Nu am nevoie sa il am pe Coldea consilier. Eu am un consilier civil. Eu ma consiliez cu oameni din partid. Incerc sa ma gandesc de ce se promoveaza asta. Nu-mi dau seama de ce. As folosi niste expresii mai dure, dar nu ma caracterizeaza. Nu e adevarat si ma irita foarte tare. Coldea nu a fost strain de condamnarile mele. Nici el, nici Maior. E nu pot sa am o relatie de prietenie cu acesti doi oameni. Ca sa limpezim lucrurile", a declarat Dragnea.