Dragnea, replică pentru Iohannis pe tema preşedinţiei Consiliului UE: 'Ceea ce face este incalificabil. Aduce deservicii majore'

Liviu Dragnea reacţionează după ce președintele Klaus Iohannis a declarat că România nu este pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, în condițiile în care la Guvern factorii responsabili sunt schimbați sau pleacă, iar "lucrurile au luat-o razna".

"Fiecare c obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Numai minciuni alarmiste. Timpul şi realitatea vor dovedi: ce am spus şi ne-am angajat să facem s-a realizat. Aşa se va întâmpla şi acum, din punct de vedere al guvernului, lucru recunoscut şi de secretarul general al Comisiei Europene: Guvernul e pregătit să gestioneze cu succes preşedinţia Consiliului UE. Ce face Iohannis aduce deservicii majore României. Induce la nivelul opiniei publice interaţionale opinia că guvernul din ţara lui nu este pregătit să deţină această preşedinţie. Ceea ce face este incalificabil", a declarat Dragnea.

CITEȘTE ȘI: DE CE trebuie să consumi CACAO, dacă ai PESTE 40 de ani .