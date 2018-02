Dragnea RUPE TĂCEREA: Ce spune despre ministrul pe care Kovesi îl voia EXECUTAT / VIDEO

Dezvăluirile procurorului Iorga Moraru lovesc dur chiar şi în lumea politică. Moraru a declarat recent că Laura Codruța Kovesi i-a cerut să urgenteze dosarul unui fost ministru, pentru ca acesta să nu mai fie propus pentru funcţia de prim-ministru.

Liviu Dragnea a venit cu noi completări cu privire la aceste dezvăluiri, după ce a susţinut că ar fi vorba de nominalizarea de după moţiunea contra Guvernului Grindeanu. Liderul PSD exclude informaţiile vehiculate de unii oameni de presă, potrivit cărora ministrul vizat ar fi fost Eugen Teodorovici.

"Nu am de unde să ştiu pe numele cui e început sau nu acel dosar. Doamna procuror are acele informaţii şi înţeleg că şi cei din DNA, dar eu nu l-am propus pe domnul Teodorovici nimănui. Au fost nume vehiculate în presă: ori unii care s-au autopropus, ori analize din presă, dar eu nu l-am propus. (...) Eu m-am uitat la emisiune aseară şi a zis că se vorbea că ar putea să fie una din variante. Dar şi dacă au microfoane, ştiu că au la noi, dar nu am vorbit niciodată în partid despre asta. Repet, probabil că a văzut în presă.", a conchis Liviu Dragnea.

Procurorul Iorga Moraru a susţinut aseară că i s-a cerut accelerarea unui dosar pe numele unui fost ministru, vehiculat între posibilele nume de viitor premier.

"Trebuia desemnat premierul. Era vehiculat numele unui fost ministru. Aveam un dosar cu acel ministru. Mi s-a spus că dacă pot să ies cu acel dosar că dacă el iese premier, Dana Gârbovan ar putea să ajungă ministrul Justiţiei. M-a şocat acel moment. Nu se poate mi-am spus. Discuţia a fost în biroul unui alt procuror. A rămas la fel de blocată ca mine. Nu am cedat acestor presiuni", a spus Moraru la Antena 3.

