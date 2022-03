Dragoș Damian cere schimbarea numelor unor străzi cu unele ucrainene: 'Este o modalitate de a trece în istorie că lumea s-a schimbat'

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din țară, propune schimbarea numelor unor străzi din România cu unele din Ucraina. De exemplu, Șoseaua Kiseleff din București să devină strada Kiev sau Ucraina. „Și asta este o modalitate de a trece în istorie că lumea s-a schimbat începând cu 2022”, crede Damian.

„Legat de tragedia din Ucraina, nu stiu care si cat de complicate sunt procedurile legale de schimbare a numelor strazilor, dar cred ca Romania poate sa se ralieze unui curent international de solidaritate si sa schimbe in localitatile unde este posibil unele nume de strazi in Strada Ucraina, Strada Kiev, Strada Maripol, Strada Kharkov, sau alte “orase erou” din Ucraina, desigur daca aceste nume nu exista deja.

In Cluj am oferit ca daca autoritatile au in plan sa implementeze un astfel de proiect Terapia este gata sa sustina financiar costurile administrative aferente schimbarii. Pana de curand multi dintre noi nu auziseram de aceste orase, acum ne scoatem palaria in fata eroismului oamenilor de acolo. Cred ca si asta este o modalitate de a trece in istorie ca lumea s-a schimbat incepand cu 2022 si poate ca s-ar fi schimbat si mai dramatic pentru Romania daca nu ar fi stat ucrainienii pe baricade”, a spus Dragoș Damian.