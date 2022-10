DRDP Craiova,despre accidentul de pe Defileul Jiului: Situaţia a fost total impredictibilă - Zona este asigurată cu plase

"Zona in care a avut loc incidentul de pe Defileul Jiului este asigurată cu plase. Piatra, de mici dimensiuni, a venit de pe versant de la o înălţime foarte mare, dintr-o zona cu torenţi, unde nu se pot monta plase, pentru că ar bloca scurgerea apelor de pe versanţi. Permanent facem verificări în zonă şi îndepărtăm stâncile şi copacii care prezintă risc de prăbuşire. Zona are şi semnalizarea necesară privind posibile căderi de pietre. Este primul eveniment soldat cu deces de până acum. Piatra respectivă a fost dislocată fie de apă, fie de vânt fie de trecerea unui animal sălbatic. Situaţia a fost una total impredictibilă", notează sursa citată.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că, duminică, pe DN 66 (E 79) Defileul Jiului, la kilometrul 117+900 de metri, în localitatea Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, un bolovan a căzut de pe versant pe un autoturism aflat în trafic, prin parbriz. În urma incidentului, conducătorul auto a decedat.În autoturism se mai aflau alte trei persoane, care nu au suferit leziuni.În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj a transmis că la faţa locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenţie Bumbeşti Jiu cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, două ambulante SAJ Gorj, echipaje de pompieri din cadrul ISU Hunedoara cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD şi două ambulanţe SAJ Hunedoara, sosite în sprijin."În urma acestui eveniment au rezultat trei victime: şoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 56 de ani şi două femei în vârstă de 60, respectiv 50 de ani. Şoferului i s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, fără rezultat, ulterior fiind declarat decedat. Celelalte două victime au fost preluate de echipajele specializate şi li s-au acordat primele îngrijiri medicale la faţa locului, însă acestea au refuzat transportul la spital", conform ISU Gorj.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulaţia rutieră a fost reluată în condiţii normale pe DN 66 (E 79) Defileul Jiului, la kilometrul 117+900 de metri, în localitatea Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj. Drumul a fost degajat atât de bolovanul, cât şi de pietrele căzute de pe versant.