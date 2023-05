Subiect tabu deschis de Drulă - Vorbeşte despre candidatura lui Kovesi la Preşedinţie şi despre propria candidatură

Liderul Uniunii Salvaţi România, Cătălin Drulă, afirmă, referindu-se la o eventuală candidatură a şefului Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, la preşedinţia României, că aceasta este opţiunea fostei şefe a DNA. „Am o reţinere în a aborda acest subiect pentru că are o carieră de magistrat, care prin esenţa ei este apolitică, cât ţine cariera de magistrat”, spune Drulă, potrivit news.ro.

„Eu am văzut declaraţiile publice ale doamnei Kovesi în care a spus «nu» în patru limbi europene la ideea de implicare în politică. Şi am o reţinere în a aborda acest subiect pentru că are o carieră de magistrat, care prin esenţa ei este apolitică, cât ţine cariera de magistrat. Am un respect pentru munca dumneaei, pentru funcţia în care este acum. Nu ne cunoaştem, nu am avut plăcerea, sau oportunitatea, nu ne-am intersectat, dar asta va trebui să lămurească dumneaei dacă îşi doreşte o carieră politică sau nu. Înţeleg că până acum a fost foarte fermă pe opţiune”, a declarat Cătălin Drulă la Prima TV, în emisiunea Insider Politic.

În ceea ce priveşte o eventuală candidatură a sa pentru funcţia de preşedinte al României, Drulă spune că nu poate exclude această variantă, fiindcă ar fi „nefiresc”, având în vedere că este preşedinte de partid.

„Nu, nu doresc să candidez la preşedinţia României. Poate, ca să fiu mai clară, răspunsul meu este „Nu”, „No”, „Nein”, „Nie” şi, dacă mai practic puţin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund „Nu” în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO”, a declarat anul trecut Laura Codruţa Kovesi într-un interviu acordat pentru Radio Europa Liberă Moldova.. Şi anul acesta a reiterat că nu este interesată de o candidatură.