Dubla campioană olimpica ratează Jocurile Olimpice de la Beijing

Norvegianca Ingvild Flugstad Oestberg, dublă campioană olimpică la schi fond, va rata JO de iarnă de la Beijing (4-20 februarie) din cauza problemelor de sănătate, a anunţat duminică Federaţia de schi din Norvegia (NSF), citată de AFP.

Sportiva, în vârstă de 31 ani, a fost medaliată cu aur la sprint pe echipe şi cu argint la sprint individual, la JO 2014 la Soci (Rusia), iar apoi a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului JO 2018 de la Pyeongchang (Coreea de Sud), graţie victoriei în proba de ştafetă 4x5 km.

Oestberg revenise în echipa naţională a Norvegiei în luna noiembrie, după ce s-a confruntat timp de aproape doi ani cu probleme de sănătate, perioadă în care rezultatele sale la testele fizice nu au fost considerate suficient de ridicate pentru ca federaţia să o autorizeze să concureze.

"Urmărirea prevăzută după primele curse arată că starea sa de sănătate nu suportă programul curselor", a spus medicul echipei norvegiene, Oeystein Anderson. "Prin urmare, Ingvild trebuie să ia din nou o pauză mai lungă, ceea ce înseamnă, din păcate, că Jocurile Olimpice vin prea devreme pentru ea", a adăugat el.

Aceasta este o lovitură dură pentru Ingvild Flugstad Oestberg, care a cucerit marele Glob de Cristal al Cupei Mondiale feminine de schi fond în 2019.

"Am muncit din greu, am făcut tot ceea ce am putut, m-am simţit bine şi m-am bucurat să revin pe schiuri. Visurile sunt spulberate, dar nu pot decât să privesc înainte", a comentat Oestberg, citată de federaţie.

Absentă în sezonul trecut din cauza problemelor de sănătate, Oestberg a revenit în actuala ediţie a Cupei Mondiale. Ea a făcut parte din ştafeta norvegiană victorioasă la Ruka (Finlanda) în luna noiembrie anul trecut, şi s-a clasat pe locul 8 la începutul lunii decembrie în proba de 10 km liber de la Davos (Elveţia), informează Agerpres.