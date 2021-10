După ce au mărit ilegal tarifele, tot ei se revoltă: Furnizorii de energie susțin că plafonarea prețurilor va avea efecte nocive în lanț

Amânarea plăţii facturilor sau plafonarea preţurilor la energie vor avea efecte negative în lanţ, iar soluţiile sunt reducerea sau scutirea de la plata TVA aferentă energiei şi gazelor, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

Asociaţia Furnizorilor de Energie din România - AFEER a luat act de măsurile comunicate de Comisia Europeană, pe care statele membre UE pot să le aplice pentru a reduce impactul creşterii explozive a preţurilor la energie. Rămâne la latitudinea autorităţilor din fiecare ţară ce măsuri din setul prezentat de Comisia Europeană vor decide să fie aplicate, funcţie de politicile proprii.

"Reiterăm poziţia şi susţinerea noastră că este nevoie urgentă de soluţii atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, însă impactul acestora trebuie corect evaluat. Măsuri precum plafonarea preţului şi/sau amânarea plăţii facturilor de către consumatori, deşi pe perioada aplicării pot constitui un sprijin aparent pentru consumatorii cărora li se vor aplica, nu sunt cele mai potrivite şi benefice deoarece acestea vor crea efecte nocive, în lanţ, după aplicare. Spunem acest lucru deoarece consumatorii care îşi vor amâna obligaţiile de plată a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale din perioada următoare vor ajunge în situaţia de a acumula sume mari de plată care se vor adăuga consumului anului viitor. În plus, am văzut cu toţii că o astfel de măsură, de amânare a plăţii facturilor, care s-a aplicat pe perioada stării de urgenţă, nu a rezolvat situaţia. Din contră, a condus la reeşalonări la plată pentru consumatori şi mari dificultăţi de cash flow pentru furnizori", se arată în comunicat.În plus, neîncasarea sumelor aferente de la clienţii finali se va resimţi în cascadă asupra tuturor părţilor implicate pe lanţul de alimentare, având în vedere că circa 90% din contravaloarea sumelor încasate de furnizori de la clienţii finali reprezintă sume în transfer (costuri pass-through) către operatorii de distribuţie, operatorul de transport şi producători.Furnizorii sunt cei care, deşi îşi asumă toate riscurile legate de alimentarea cu energie într-un context de piaţă extrem de dificil, vor fi grav afectaţi de aceste măsuri încasând mai puţin, dar rămân cu obligaţia plăţilor în avans pentru achiziţia de gaze naturale şi energie electrică, şi a celor către operatorii de reţea, cât şi la bugetul de stat, spune AFEER."Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale vor fi cei mai afectaţi; se poate ajunge în scurt timp la situaţii de insolvenţă şi faliment în rândul acestora, cu efecte directe negative asupra consumatorilor şi în piaţa de energie. Şi rămâne întrebarea, dacă aceştia vor ajunge în aceste situatii, cine şi la ce preţ va asigura furnizarea de utilităţi? AFEER a venit, în sprijinul autorităţilor, cu propuneri concrete pentru scăderea facturii consumatorilor. Reducerea sau scutirea de la plata TVA a energiei electrice şi a gazelor naturale, scutirea de la plata accizei şi acoperirea parţială a facturii de utilităţi prin aplicarea urgentă a Legii privind consumatorul vulnerabil sunt, în continuare, propunerile asociaţiei pentru diminuarea imediată a facturii consumatorilor", se mai arată în comunicat.Reprezentanţii furnizorilor au adăugat că reducerea sau scutirea de la plata TVA a energiei va avea un impact indirect la toţi consumatorii, creşterea preţului la produsele finale urmând să fie diminuată.Asociaţia Furnizorilor de Energie din România, înfiinţată în anul 2006, cuprinde, în prezent, un număr de 35 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică, care asigură furnizarea energiei electrice atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 90% din consumul final de electricitate.