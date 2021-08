După pandemie și foamete, inundațiile lovesc Coreea de Nord

Circa 5.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele şi peste 1.000 de case au fost avariate în urma inundaţiilor provocate de precipitaţiile abundente care s-au abătut asupra Coreei de Nord, a transmis sâmbătă televiziunea publică din această ţară, potrivit AFP.

Mari zone agricole au fost, de asemenea, inundate.

Imaginile difuzate de televiziunea publică KCTV arată case inundate până la nivelul acoperişului. "Sute de hectare de teren agricol" sunt sub apă în provincia sudică Hamgyong de Sud şi mai multe drumuri şi case au fost avariate, a relatat aceasta.Intemperiile vin în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong Un a recunoscut în luna iunie că ţara sa se confruntă cu o "situaţie alimentară tensionată".Coreea de Nord ar putea înregistra o penurie alimentară de 860.000 de tone în acest an, potrivit previziunilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), făcute publice în luna iulie. Instituţia a avertizat cu privire la "o perioadă dificilă între lunile august şi octombrie".Regimul nord-coreean, aflat sub sancţiuni internaţionale pentru programele sale militare interzise, se confruntă în mod regulat cu penurii alimentare.Presiunea asupra economiei nord-coreene a fost sporită de închiderea frontierelor pentru a combate pandemia de coronavirus şi de o serie de furtuni şi de inundaţii anul trecut.Coreea de Nord a cunoscut o foamete foarte severă în anii '90, soldată cu sute de mii de morţi, după reducea ajutorului primit din partea Moscovei în urma prăbuşirii Uniunii Sovietice.