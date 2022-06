După patru zile pentru copii, pompierii continuă şi în week-end activităţile pentru cei mici

După ce pompierii militari i-au sărbătorit pe cei mici în perioada 29 mai - 1 iunie, prin diverse activităţi şi în diferite locaţii, programul special va continua sâmbătă, 4 iunie a.c., la Marghita, unde copiii vor putea să participe, din nou, la astfel de activităţi, în Parcul Înfrăţirii din acest municipiu, unde, în intervalul orar 10 -14, pompierii militari vor fi prezenţi cu tehnica, echipamentele şi accesoriile din dotare, pregătind pentru cei mici activităţi distractive şi antrenante.Potrivit comunicatului de presă remis, în acest an, de Ziua lor, copiii au fost sărbătoriţi de pompierii bihoreni în mod diferit faţă de anii trecuţi, militarii "mobilizându-se" de această dată, în mijlocul comunităţii, în locurile frecventate de obicei, de cei mici, iar seria activităţilor dedicate sărbătoririi copiilor va continua şi la finalul acestei săptămâni.Spre deosebire de anii trecuţi, când, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, deschideau porţile tuturor subunităţilor, invitându-i pe cei mici la ei "acasă", în acest an, în intervalul 29.05 - 01.06, pompierii militari bihoreni i-au sărbătorit pe copii, în parcuri de joacă, parcuri de promenadă, stadioane, centre de localităţi şi în alte locuri familiare copiilor.Astfel, însoţiţi de părinţi, bunici sau alături de prieteni mai mari, copiii au luat parte la activităţile organizate special pentru ei, în Piaţa Unirii din Oradea, în Orăşelul Copiilor din Oradea, în Săcădat, în Parcul din Sânmartin, în Marghita, la Stadionul Comunal din Sălard, în Parcul din Salonta, Parcul Central din Tinca, Parcul "Mihai Eminescu" din Beiuş, în parcarea Ştrandului Termal din Aleşd, lângă Casa de Cultură din Ştei, la Stadionul "Praszler Gyula" din Valea lui Mihai şi în parcarea din faţa Liceului Teoretic "Petofi Sandor" din Săcueni.În locurile menţionate, cei mici au asistat cu interes la exerciţii demonstrative de stingere a incendiilor, de salvare de la înălţime, de echipare contracronometru, de acordare a primului ajutor calificat, precum şi la prezentarea tehnicii de intervenţie din dotarea inspectoratului.De asemenea, sub atenta supraveghere şi îndrumare a pompierilor, sărbătoriţii zilei au refulat apa la ţintă, au "testat" accesoriile din dotarea autospecialelor şi au probat echipamentele salvatorilor, exprimându-şi, cu vădită bucurie, dorinţa de a deveni pompieri militari.Totodată, pompierii le-au explicat celor mici cum trebuie să se comporte înainte, pe timpul şi după producerea unor situaţii de urgenţă, distribuindu-le broşuri şi pliante din domeniu pentru a le transmite mai departe.