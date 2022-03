După un secol de dezbateri, Joe Biden a semnat o lege care a născut multe controverse în SUA

Preşedintele american Joe Biden a promulgat, marţi, legea Emmett Till Antilynching Act prin care linşajul - aceste execuţii sumare care au devenit simboluri ale trecutului rasist al Statelor Unite - devine un delict federal, relatează AFP.

Legea prevede o pedeapsă de până la 30 de ani închisoare pentru această infracţiune. Este numită după Emmett Till, un adolescent de culoare torturat şi ucis în 1955, în Mississippi, un stat din sudul ţării, al cărui nume a marcat lupta pentru drepturile civile, informează News.ro.

Alături de Joe Biden la semnarea legii de la Casa Albă s-au aflat vicepreşedintele Kamala Harris, prima femeie de culoare care ocupă funcţia, Michelle Duster, descendentă a jurnalistei şi activistei de culoare Ida B. Wells. "Linşajele au fost teroare pură", a spus preşedintele, amintindu-şi de execuţiile publice ale unor oameni în mare parte de culoare, adesea în faţa mulţimilor albe care aplauda.

"Ura rasială nu este o problemă veche. Este o problemă persistentă” şi care "nu dispare niciodată, se ascunde”, a avertizat Biden.

Şi Kamala Harris a avertizat, de asemenea, că "acte de teroare bazate pe rasă au loc încă în ţara noastră”.

Proiectul de lege a fost adoptat la începutul lunii martie de parlamentarii americani, după mai bine de un secol de încercări eşuate.

