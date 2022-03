Dusan Uhrin, după ce a venit la FC Dinamo: 'M-am întors pentru suporteri'

Tehnicianul Dusan Uhrin Jr. a declarat, miercuri, la sosirea în România pentru o eventuală preluare a conducerii echipei Dinamo, că negocierile urmează şi că a venit pentru că a fost chemat să ajute, relatează News.ro.

“Am revenit pentru că am fost chemat să ajut. Îmi place Dinamo. Nu am semnat un contract până acum. M-am întors pentru suporteri. Am fost sunat ieri seară. Începem să discutăm în această seară. Va fi mult mai dificil decât anul trecut. Trebuie să îi văd pe jucători la antrenament. Merg la Săftica. Îmi place România. Vom vedea ce va fi în seara asta. Poate mă întorc la Praga. Nu am semnat”, a spus Uhrin.

Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar Dinamo, a declarat la Digi Sport că înţelegerea de principiu cu Dusan Uhrin este una “absolut rezonabilă”: “Înţelegerea e care am făcut-o cu domnul Uhrin este absolut rezonabilă şi care nu are niciun impact negativ asupra clubului”. “Relaţia cu antrenorul Stoican a fost una care s-a derulat extraordinar de bine şi m-a impresionat că a tratat cu bărbăţie şi momentul când a semnat şi la despărţire. Nu am auzit pe nimeni vorbind despre plecarea lui Iuliu Mureşan”, a mai afirmat el.

FC Dinamo a anunţat, miercuri, încheierea pe cale amiabilă a contractului antrenorului Flavius Stoican.