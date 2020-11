Eat Just Inc., un start-up american care produce ouă lichide din plante, se pregăteşte să intre pe piaţa din Europa în 2021

Eat Just Inc. se pregăteşte să îşi vândă în Europa Occidentală ouăle lichide produse din ingrediente pe bază de plante, având nevoie doar de aprobarea guvernelor pentru a-şi pune în funcţiune lanţul de distribuţie, transmite Bloomberg.

Start-up-ul din San Francisco utilizează proteine extrase din muguri de fasole pentru a produce un ingredient lichid care seamănă cu omleta atunci când este gătit, potrivit agerpres.ro.

"Avem discuţii cu o serie de mari retaileri, restaurante, operatori hotelieri din majoritatea ţărilor din Europa Occidentală", a declarat directorul general de la Eat Just, Josh Tetrick. Acesta a adăugat că ultimele aprobări din partea Uniunii Europene ar urma să vină la timp pentru a permite Eat Just să îşi înceapă operaţiunile europene în 2021.

Vânzările de carne şi lactate alternative în Uniunea Europeană şi Marea Britanie ar urma să crească cu aproximativ 10% pe an în următorii cinci ani pe măsură ce preocupările de mediu, sănătate şi bunăstarea animalelor îi vor determina pe europeni să îşi reducă consumul de carne de vită sau porc. Acest lucru atrage companii precum Beyond Meat Inc., chiar dacă unele produse alternative ar putea să se confrunte cu reglementări stricte sau o perioadă îndelungată de obţinere a autorizaţiilor necesare.

Unul dintre motivele pentru care Eat Just vrea să intre pe piaţa din Europa Occidentală este şi faptul că populaţia este dispusă să consume mai multe proteine pe bază de plante. "Am descoperit mai multă deschidere în Europa Occidentală decât în SUA", a precizat Josh Tetrick.

Intrarea pe piaţa din Europa ar ajuta Eat Just să îşi extindă operaţiunile dincolo de SUA, Hong Kong şi China. Compania americană a încheiat un acord cu producătorul german de amidon din cartofi Emsland Group, care va produce proteinele pe bază de muguri de fasole şi se va ocupa de procesarea reziduurilor. De asemenea, producătorul german de carne de pasăre PHW Group va distribui ouăle lichide către restaurantele şi retailerii din regiune.

"Cel mai bun mod în care poţi schimba agricultura tradiţională este să închei un parteneriat cu agricultura tradiţională nu să te aşezi în afara ei. Companiile au o expertiză foarte bună cu privire la modul în care să aducă proteinele animale în casele oamenilor. Haideţi să folosim acest sistem pentru a aduce ceva care noi credem că este puţin mai bun pentru sănătatea oamenilor", spune Josh Tetrick.

O altă firmă americană, Impossible Foods Inc., aşteaptă aprobarea pentru a putea produce burgeri vegetarieni din soia care seamănă cu carnea atunci când sunt gătiţi.