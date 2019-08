Ecaterina Andronescu își menține afirmațiile: Am aflat de la TV că am fost demisă. Nu am greșit. Copiii trebuie învățați să se autoprotejeze

Ministrul demis al Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri la Digi24 că a aflat de la televizor că premierul a demis-o din funcție după ce a declarat legat de cazul Caracal că ea a fost învățată să nu se urce cu străini în mașină.

Andronescu și-a menținut afirmațiile care i-au adus demiterea: „Am aflat de la televizor (...) Nu avea nicio legătură cu situația decât să îi protejăm pe copii în perspectivă. Nu era intenția mea să o învinovățesc cumva pe Alexandra sau pe părintii ei. Nu asta am vrut, nu sunt genul acesta de om. Luați emisiunea și urmăriți. Am continuat să spun că de aceea noi în toamnă va trebui să declanșăm o campanie în școlile noastre pentru a-i învăța pe copii să se protejeze. Eu nu pot lua alte măsuri decât cele din școală. Noi putem să îi învățam pe copii cum să se poarte astfel încât și ei să se autoprotejeze. Școală este o instituție care trebuie să îi învețe de toate. M-aș fi așteptat la o explicație (din partea premierului). Dacă s-a înțeles așa, îmi pare rău. Dacă premierul a luat o decizie, nu am ce să mai fac”.

Citește și: Fost criminalist-șef: Gheorghe Dincă se întărește. În 33 de ani de profesie n-am văzut așa erori .