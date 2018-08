Ecaterina Andronescu, prima apariție publică după ce a cerut DEMISIA lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă: 'Am văzut niște reacții care m-au șocat'

Ecaterina Andronescu a transmis, marți, o scrisoare deschisă în care cerea demisia lui Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dăncilă și numirea unui nou Guvern PSD. Marți seara, la România TV, Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a dat detalii despre ce a stat în spatele scrisorii sale.

”Nu am ales un moment anume, lucrurile s-au strâns în timp. Această scrisoare nu e propagandă sau să mă promovez. Eu nu am criticat PSD. E un strigăt de amărăciune, ne ducem pe tobogan, pentru că am realizat un scor istoric la alegeri. Opoziția putea să ne critice, în trecut, cu multe, dar nu că nu suntem un partid de profesioniști. Chiar au recunoscut asta. Dar, acum nu avem un astfel de Guvern, și noi avem oameni capabil. Scrisoarea mea e un semnal de alarmă.

Am văzut niște reacții care m-au șocat. M-au sunat mai mulți colegi din partid, unora nu le-am putut răspunde. Le-am spus că nu am criticat partidul. Dragnea nu m-a sunat, nu am vorbit cu el din martie. Cum să acceptăm războiul româno-român? Totul a culminat cu evenimentele de vineri.”, a declarat Ecaterina Andronescu.