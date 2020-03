Echipa McLaren-Renault că nu va participa la Marele Premiu al Australiei, prima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1

Echipa McLaren-Renault a anunţat, joi, că nu va participa la Marele Premiu al Australiei, prima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, prevăzută duminică, după ce un membru al personalului a fost testat pozitiv cu coronavirus, informează motorsport.com, potrivit news.ro.

Angajatul s-a simţit rău şi s-a plasat în autoizolare, iar ulterior testul a ieşit pozitiv.

"Echipa s-a pregătit pentru această eventualitate şi îi oferă susţinere angajatului, care va intra acum într-o perioadă de carantină. Echipa cooperează cu autorităţile locale, pentru a le ajuta în investigaţiile şi analizele lor. Decizia (n.r. - de a nu paricipa la cursă) a fost luată pe baza grijii nu numai faţă de angajaţii şi partenerii McLaren F1, ci şi faţă de echipele adverse şi întreaga lume a F1", se arată în comunicatul echipei.

Joi, sextuplul campion mondial Lewis Hamilton (Mercedes) s-a declarat şocat că Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima etapă a sezonului 2020, se desfăşoară, în timp ce coronavirusul se răspândeşte tot mai mult în lume, informează motorsport.com.

"Sunt foarte, foarte surprins că suntem aici. Cred că este gozav că avem curse, dar pentru mine este şocant că ne aflăm în această cameră. Atât de mulţi fani deja aici, azi, şi pare că restul lumii reacţionează, poate un pic târziu, dar am avăzut deja că Trump a închis graniţele SUA pentru Europa. Vedem că NBA a fost suspendat, dar Formula 1 continuă. L-am văzut pe Jackie Stewart (n.r. - triplu campion mondial, în vârstă de 80 de ani) în formă, sănătos şi bine şi alţii la fel de în vârstă. Deci este o îngrijorare pentru oamenii de aici, este clar o îngrijorare pentru mine. Deci nu, nu mă simt confortabil fiind aici", a declarat Hamilton, pentru motorsport.com.

Întrebat apoi de ce crede că MP Australiei se dispută, deşi îngrijorarea privind răspândirea coronaviruslui creşte, Hamilton a răspuns: "Banul este regele, dar sincer nu ştiu. Nu cred că ar trebui să evit să-mi spun părerea. Adevărul este că suntem aici şi îi îndemn pe toţi să fie cât de atenţi pot în atingerea uşilor şi suprafeţelor. Sper că toată lumea are deinfectant de mâini şi sper că fanii îşi iau măsuri de precauţie. Am fost pe aici şi am văzut că totul decurge normal, ca într-o zi normală. Aşa că sper că fanii vor fi în siguranţă şi sper că vom trece de acest week-end fără să vedem vreo victimă."

Doi membri ai echipei de Formula 1 Haas şi unul de la McLaren au febră şi au fost plasaţi în izolare, miercuri după-amiază, la Melbourne, sub suspiciunea de infectare cu coronavirus. Ulterior, alţi doi membrii ai echipei americane au intrat la autoizolare.

Hamilton bănuieşte că organziatorii nu vor anunţa rezultatele testelor acestora decât după cursa de duminică. Întrebat dacă Marele Premiu al Australiei ar trebui anulat dacă vreunul dintre teste iese pozitiv, pilotul britanic a răspuns: "Nu eu trebuie să iau decizia. Dar am auzit că rezultatele nu vor veni înainte de cinci zile sau cam aşa ceva, ca să vezi coincidenţă."

Luni, Andrew Westacott, şeful comitetului de organizare al Marelui Premiu al Australiei, prima etapă a ediţiei 2020 a Campionatului Mondial de Formula 1, a exclus posibilitatea ca grand prix-ul de la Melbourne să se desfăşoare fără spectatori, aşa cum au decis autorităţile din Bahrain pentru manşa a doua, din cauza coronavirusului.

Oficialul a vorbit despre un interes foarte mare pentru cursa australiană, aşteptându-se la peste 300.000 de spectatori în week-end-ul care urmează.