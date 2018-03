Echipe de elevi din Bucureşti, Alba Iulia şi Târgu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotică din SUA

Patru echipe de elevi din Bucureşti, Alba Iulia şi Târgu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii, după ce au fost desemnate câştigătoare, duminică, la cea de-a doua ediţie a competiţiei BRD FIRST Tech Challenge, care a avut loc la Sala Polivalentă din Capitală, potrivit NEWS.RO.

A doua ediţie a BRD FIRST Tech Challenge, în care 90 de echipe totalizând 1200 de liceeni s-au întrecut în cea mai mare competiţie de robotică din România, si-a desemnat câştigătorii duminică, 25 martie, la Sala Polivalentă.

După o perioadă de mai multe luni în care şi-au proiectat şi construit roboţii, cele patru echipe câştigătoare - XEO de la Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia, QuantumRobotics, de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti, Qube de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti şi Technogods de la Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, s-au calificat pentru finala Campionatului Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii, de la Detroit.

„Sunt foarte mândră de toţi copiii care au participat si care au muncit luni întregi, uneori si noaptea, pentru a construi roboţii”, a spus Dana Războiu, fondatoarea asociaţiei „Naţie prin Educaţie” care a adus şi a implementat în România această competiţie, obţinând licenţă de la FIRST USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), cea mai mare structură ONG din domeniul roboticii şi educaţiei STEM.

„Ediţia din acest an a ieşit şi mai bine decât cea de anul trecut, au participat mult mai mulţi liceeni, a fost şi mai multă adrenalină, iar roboţii sunt din ce în ce mai perfomanţi... Îi felicit pe cei care au câştigat, să nu uite când pleacă în SUA că sunt români, iar românul este luptător, este competitiv, îşi doreşte să câştige. Putem fi mai buni decât americanii!”, a mai spus Dana Războiu, care, alături de echipa sa de la „Naţie prin Educaţie” şi de mentori, îi va pregăti pe elevi pentru această nouă etapă, care va avea loc la finalul lunii aprilie.

La finala de la Bucureşti au fost prezenţi atât membri ai juriului FTC din America, cât şi preşedintele FIRST Tech Challenge, Ken Johnson, care a venit pentru prima dată în România, special pentru acest concurs. La ceremonia de deschidere, care a început cu imnul naţional, acesta a ţinut un discurs în care i-a felicitat pe toţi participanţii.

„Faceţi parte din primul val al acestei mişcări care aduce o schimbare importantă în ţara voastră, care vă va schimba vieţile şi vă va ajuta să schimbaţi lumea. FIRST este un acronim de la inspiraţie şi recunoaştere în ştiinţă şi tehnologie. Misiunea noastră este aceea de a schimba lumea. Şi facem acest lucru prin modul în care modificăm felul în care sunt văzuţi şi modul în care sunt respectaţi oamenii de ştiinţă şi cei care lucrează în tehnologie. Acest lucru este esenţial. În acest moment, voi vă alăturaţi unei comunităţi care include 500.000 de elevi şi 150.000 de voluntari care participă, în fiecare an, la FIRST, iar aceste cifre cresc în fiecare an. Totul se bazează în prezent pe tehnologie şi pe inovaţie”, a spus Ken Johnson.

Voi sunteţi oamenii care rezolvă probleme şi vă garantez că unii dintre cei 1.200 de elevi care se află acum, aici, în 10 poate 15 ani vor descoperi soluţii care vor vindeca anumite boli. Poate cineva de aici va dezvolta o noua tehnologie care va aduce soluţii ale problemelor cu care ne confruntăm acum, ca încălzirea globală, de exemplu. Voi sunteţi viitorii lideri care cresc în acest moment. Aşa că vă mulţumesc încă o dată că sunteţi aici şi, indiferent de premiile pe care le veţi obţine după aceste două zile, fiecare dintre voi este deja un câştigător”, a adăugat el.