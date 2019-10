Economist al Băncii Mondiale, critică România pentru infrastructură: 'Prima regulă a pieţei unice e să ai autostradă către Germania'

Prima regulă a pieţei unice din Uniunea Europeană este să ai o autostradă către Germania, a transmis miercuri autorităţilor române economistul-şef al diviziei de Management Fiscal şi Macro pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale şi coordonator al politicii economice pentru statele UE, Rogier van den Brink, potrivit Agerpres.

"Am fost în zona Timişoarei, am vorbit cu mai mulţi fermieri, dar primul lucru de spus, atunci când vorbim de creşterea tradiţională, creşterea 'de modă veche' a economiei, este că nu există o autostradă între Bucureşti şi Timişoara. Prima regulă a pieţei unice a Uniunii Europene este să ai o autostradă către Germania. Dacă nu ai această autostradă lucrurile rămân să întârzie la stadiul de proiect, ori asta nu ar trebui să se întâmple", a afirmat Rogier van den Brink, în cadrul Bucharest Forum 2019.

Pe de altă parte, coordonatorul politicii economice pentru statele UE al Băncii Mondiale a atras atenţia că piaţa unică europeană nu funcţionează la nivel de circulaţie a serviciilor.

"Ne place să credem că piaţa unică europeană e chiar o piaţă unitară. Dar nu este o piaţă unică decât la nivel de circulaţie a bunurilor, nu la nivel de circulaţie a serviciilor. Contabilul belgian nu poate munci în Portugalia, iar arhitectul italian nu poate munci în Germania. Deci în realitate breslele, asociaţiile profesionale pe care le cunoaştem foarte bine, sunt încă foarte puternice. Iar de când manufactura, munca tradiţională de producţie, şi-a cam trăit traiul, e important ca acum pieţele de servicii să preia ştafeta. Iar în Europa pieţele de servicii nu pot face asta", a menţionat Rogier van den Brink.

Economistul-şef al diviziei de Management Fiscal şi Macro pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale s-a plâns şi de lipsurile pieţe digitale din UE, arătând că în Uniune e dificilă până şi cumpărarea unei bucăţi de săpun de la comerciantul Amazon.

"Există, de asemenea, lipsuri ale pieţei digitale. Spre exemplu, eu am trăit în Belgia şi încercând doar să comand o bucată de săpun de pe Amazon, credeam că dau clic pe săpunul dorit, însă citesc că acest produs nu poate fi livrat în Belgia, şi atunci trebuie să umbli pe Amazon Germania, apoi pe Amazon Marea Britanie, pe Amazon Franţa, şi toate astea doar ca să cumperi o bucată de săpun. Deci piaţa de servicii nu este o piaţă unică, ori acest lucru este o sursă de ratare a creşterii economice, pentru că piaţa digitală nu este acolo unde trebuie", a avertizat economistul Băncii Mondiale.

Bucharest Forum este un eveniment organizat de Institutul Aspen România şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, tema de discuţii a primei zile a forumului fiind "Europa emergentă la 30 de ani".