Economistul-șef al BCR pune un diagnostic sever: Orice lună de carantină mai taie 1% din creșterea PIB

Orice lună de carantină mai taie încă un punct procentual din creșterea PIB, a declarat Ciprian Dascălu - Economist Șef și Director de Cercetare, Banca Comercială Română, la evenimentul BCR Expert Hub, pe tema “Perspective macroeconomice în condiții de incertitudine ridicată”.

Activitatea economică, potrivit indicelui activității zilnice calculat de BCR, a ajuns, în aprilie, la 26 din nivelul activității economice pre-criză, dar și revenit rapid, ajungând la 63% în luna iulie. În schimb, în august și septembrie redresarea economică a fost mai lentă. În prezent, putem spune că economia funcționează cam la trei sferturi din capacitate, comparativ cu perioada anterioară pandemiei, a spus Dascălu.

BCR estimează pentru acest an o contracție economică de 4,7%. „Avem această prognoză încă din luna martie, când eram priviți ca fiind optimiști, în contextul în care alte prognoze mergeau spre -8%. Dacă luăm în calcul un scenariu alternativ, în care am mai avea încă un episod de lockdown de două luni, similar cu cel din primăvară, am avea o scădere de -7% anul acesta și de -1% în anul următor. Nu vedem însă o probabilitate foarte mare ca acest scenariu să se întâmple”, a adăugat economistul șef al BCR.

Pe de altă parte, contracția din România și Europa Centrală și de Est este semnificativ mai mică decât în vestul Europei tocmai datorită faptului că piața forței de muncă era foarte tensionată înainte de criză, ceea ce a permis cererii să se mențină la niveluri destul de ridicate. „Ne așteptăm însă la o creștere a șomajului în prima jumătate a anului viitor. Sectoarele economice au avut evoluții diferite. Sectorul construcțiilor este în creștere, stimulat de lucrările din sectorul public, în timp ce serviciile și retailul își revin mai greu”, spune Dascălu.

Specialistul spune că stimulul fiscal nu s-a ridicat la nivelul pachetelor de sprijinire din Europa Centrală și de Est.

„Dacă ne uităm la împrumuturile în moneda locală, România se împrumută de trei ori mai scump decât Polonia. Agențiile de rating sunt îngrijorate de profilul de creștere a datoriei publice. Pe de altă parte, având în vedere că următoarele anunțuri vor fi înainte de alegerile parlamentare, cred ca vor amâna orice decizie privind ratingul. În decursul anului 2021 agențiile de rating vor aștepta de la Guvernul României să vadă un plan credibil de ajustare fiscală pe termen mediu și lung pentru a menține ratingul neschimbat. Nu cred că se vor precipita să ia o decizie până nu vor vedea instalat un guvern după alegeri. Dacă se mențin deficite ridicate și datoria ajunge la 60-65% din PIB, ne putem aștepta însă la downgrade”, apreciază Dascălu.