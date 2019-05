Edi Iordănescu: 'Faptul că patronul FCSB a spus că mă doreşte acolo este onorant, mă bucură. Este onorant când orice patron din Liga 1 îţi apreciază munca'

După despărţirea de Mihai Teja, principalul favorit să preia banca tehnică a celor de la FCSB pare să fie Edi Iordănescu, actualul antrenor al celor de la Gaz Metan Mediaş, care a recunoscut că poartă constant discuţii cu finaţatorul Gigi Becali, potrivit Mediafax.

Fiul lui Anghel Iordănescu spune totuşi că nu a purtat negocieri propriu-zise cu Becali şi a dat de înţeles că aşteaptă ceva mai concret din partea latifundiarului din Pipera. Edi pare să aştepte anumite garanţii din partea lui Becali, precum libertatea totală în alcătuirea echipei, lucru care a lipsit în ultimii ani la FCSB.

"Faptul că patronul FCSB a spus că mă doreşte acolo este onorant, mă bucură. Este onorant când orice patron din Liga 1 îţi apreciază munca, dar cred că speculaţia asta trebuie să înceteze. Eu nu am discutat cu nimeni. Vorbesc cu patronul clubului constant, am vorbit şi înainte de afirmaţia respectivă a dânsului. Am vorbit şi acum trei luni, şi acum şase, şi acum un an. Vorbim foarte multe lucruri, dar negocierile nu se poartă la telefon. Se fac stând la masă", a spus Edi Iordănescu, la ProX.

Citește și: Caster Semenya va participa la reuniunea de la Montreuil în proba de 2.000 de metri

După ce directorul sportiv Mihai Stoica a anunţat că Iordănescu Jr. nu va veni la FCSB dacă nu va dori să lucreze cu el, Edi a ţinut să-i ofere o replică acestuia: "La Steaua există un patron, există o organigramă, există o ierarhie. Fiecare are rolul lui, e un club care are o experienţă bogată în spate şi un club foarte bine structurat din punctul meu de vedere. Acum, ce a spus Mihai Stoica este problema lui, este dreptatea lui, este logica lui, viziunea lui. Nu are nicio legătură cu mine, pentru că eu nu am discutat până în momentul de faţă despre o colaborare în mod concret", a mai spus Iordănescu.

De-a lungul anilor, între Mihai Stoica şi Edward Iordănescu au avut loc mai multe schimburi dure de replici. În 2012, după ce Stoica îl ironiza pe fiul fostului selecţioner, Iordănescu reacţiona dur. ”Acest parvenit al fotbalului romanesc continuă să îşi dea cu părerea despre toţi şi toate, dar îl înţeleg şi încerc să îl tolerez. El nu încearcă astfel decât să compenseze lipsa unor calităţi reale în domeniul în care activează”, spunea Edi Iordănescu atunci. Un an mai târziu, după ce MM Stoica îl acuza că a comentat prea acid înfrângerea FCSB-ului cu VfB Stuttgart, Iordănescu replica: ”Nu mai am eu cum sa ajung la Steaua? Pai eu am ajuns la Steaua la vâstra de cinci ani , când Meme făcea şuruburi la fabrica din Galaţi! Nu vreau să comentez, am lucruri mai importante de făcut. Oricum, eu am educaţie şi nu îmi permit să jignesc femeile în general. Mai ales pe cele sensibile şi tandre”.