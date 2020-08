Edi Iordănescu nu va semna cu FC Petrolul: 'Din păcate, nu s-a concretizat o colaborare'

Tehnicianul Edward Iordănescu a notat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că a negociat cu FC Petrolul, însă discuţiile nu s-au concretizat cu o colaborare. Iordănescu a precizat că preferă ca motivele să rămână confidenţiale.

“Salut tuturor Ca să nu mai fie speculaţii: Au fost anumite contacte în ultima perioadă între mine şi clubul Petrolul. Am avut prilejul cu această ocazie să cunosc nişte oameni deosebiţi, în frunte cu Dl M. Mihailovici, Ceo Veolia România, cărora le mulţumesc pt maniera extrem de profesionistă şi echilibrată în care m-au abordat. Mărturisesc că m-am simţit onorat de interesul arătat şi de încrederea avută în mine, prin rolul propus spre a-l avea în cadrul clubului şi în proiectul gândit !! Pt asta le mulţumesc public şi tin să mulţumesc cel putin la fel de mult suporterilor Petrolului pt dialogul avut şi căldura pe care am simţit-o din partea lor. Dragostea lor pt Petrolul îmi este mai mult decât familiară şi mi-ar plăcea că într-o zi, să reprezentăm şi apărăm împreună aceleaşi culori. Am reuşit o promovare ca şi jucător in tricoul Petrolului acum foarte mulţi ani şi astea sunt lucruri care nu se uită niciodată. Din păcate nu s-a concretizat cu o colaborare în acest moment, motivele prefer să rămână confidenţiale. Voi rămâne atent la parcursul viitor al Petrolului şi bucuros dacă Petrolul va reuşi să-şi îndeplinească obiectivele propuse”, este mesajul tehnicianului, potrivit news.ro.

Citește și: EXCLUSIV Cum a răbufnit Marcel Vela: ‘Îmi pare rău că trebuie s-o spun’. După scandalul iscat de priveghiul lui Emi Pian, Iulian Surugiu rupe tăcerea! .,

Iordănescu a antrenat ultima dată echipa Gaz Metan Mediaş.