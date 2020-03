În premieră, ediţia a opta a Romanian Design Week va include, anul acesta, o secţiune special dezvoltată pentru copii, Kids Love Design. Aceasta va reuni o serie de activităţi prin care cei mici, dar şi părinţii acestora, vor putea experimenta lumea designului şi a arhitecturii: o expoziţi-loc de joacă, un târg de design, dar şi tururi ghidate, ateliere şi workshopuri, anunţă organizatorii, potrivit news.ro.

Expoziţia de design şi ilustraţie va fi amenajată la Mezanin (Palatul Universul, Str. Ion Brezoianu nr. 23-25), în perioada 16-24 mai.

Dezvoltată sub forma unui loc de joacă şi experimentare cu produse româneşti dedicate copiilor, va cuprinde de la jucării, tobogane şi leagăne, la căsuţe special gândite pentru a încuraja imaginaţia şi spiritul de aventură al copiilor. Cei mici se vor putea bucura astfel de un spaţiu de joacă interactiv, iar părinţii vor putea afla mai multe despre produsele şi brandurile expuse, precum şi despre designerii care le-au creat.

Printre designerii care au confirmat participarea până în prezent se numără Andreea Nistorescu, Arbre design, designforkidz.com, Foldo, Jucărie la cutie, Leea toys, LURA, Atelierul Mari & Mici şi mormi.

Designul expoziţiei este realizat de Eliza Yokina, Senior Partner Architect Cumulus.

Citește și: Adrian Năstase este trist: Și știm, nimeni nu este sau nu a fost fără pată!

Alături de expoziţia interactivă, Kids Love Design va include şi un târg cu produse dedicate copiilor. Acesta va fi amenajat în spaţiul AWE (Palatul Universul, Str. Ion Brezoianu nr. 23-25) în perioada 23-24 mai şi va oferi vizitatorilor oportunitatea de a cumpăra cărţi, obiecte vestimentare, accesorii şi jucării.

În programul Kids Love Design sunt incluse şi o serie de ateliere, workshopuri şi tururi special create pentru copii: un atelier de apicultură, organizat de Grupul de Iniţiativă Civică Cişmigiu, ateliere de desen dadaist şi origami, ateliere de design organizate de designforkidz.com, workshopuri de introducere în designul de obiect, precum şi tururi ghidate susţinute de De-a arhitectura, dar şi de Muzeul Naţional de Artă al României sau un workshop despre reciclare organizat alături de MARE - Muzeul de Artă Recentă.

Programul complet al evenimentelor şi detaliile privind înscrierea la ateliere şi workshopuri vor fi anunţate în curând pe romaniandesignweek.ro.

Ediţia cu numărul opt a Romanian Design Week 2020, un proiect inspirat de UniCredit Bank, va cuprinde o serie de noi categorii de evenimente, precum: Professionals - bringing together the industries that build Romania, care adună la un loc evenimentele dedicate profesioniştilor în design, arhitectură sau modă, dar şi proiecţii de filme de specialitate şi Noaptea Studiourilor de Arhitectură; Young Showcase - rising fashion stars of DIPLOMA 2019, expoziţii capsulă care prezintă lucrări ale tinerilor designeri vestimentari; Design Flags - International design exhibitions, expoziţii care documentează evoluţia designului din perspective culturale internaţionale; Kids Love Design - exhibitions. workshops. toys. for kids; un Design Market - design to sell şi Design Go! - The network of design places in Bucharest, care va include toate evenimentele conexe din Bucureşti asociate festivalului.

Romanian Design Week va avea loc în perioada 15-24 mai, la Bucureşti. Începând cu anul 2020, RDW propune o nouă arhitectură de festival şi va aborda anual o temă diferită în jurul căreia se va contura întregul eveniment. Astfel, festivalul de anul acesta va avea ca temă "Schimbarea".