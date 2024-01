Edmonton Oilers a învins în deplasare formaţia Montreal Canadiens şi a obţinut al zecelea succes consecutiv, un record pentru NHL

Echipa Edmonton Oilers a învins în deplasare, cu scorul de 2-1 după prelungiri, formaţia Montreal Canadiens şi a obţinut al zecelea succes consecutiv, un record pentru această franciză din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).

Evan Bouchard a marcat, în minutul 2:01 din "overtime". golul care a adus victoria lui Oilers, ocupanta locului 8 în Conferinţa de Vest.

În cel mai spectaculos meci al serii de sâmbătă, Colorado Avalanche a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia Toronto Maple Leafs, după ce gazdele au condus cu 3-0.

Rezultate:Washington Capitals - New York Rangers 3-2Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 0-1Ottawa Senators - San Jose Sharks 5-4Florida Panthers - New Jersey Devils 1-4Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 0-2Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 3-2 după prelungiriColumbus Blue Jackets - Seattle Kraken 4-7Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 5-3Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 1-2 după prelungiriTampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 5-1Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 3-5Chicago Blackhawks - Dallas Stars 1-3Minnesota Wild - Arizona Coyotes 0-6Nashville Predators - New York Islanders 3-1St Louis Blues - Boston Bruins 3-4 după prelungiriVegas Golden Knights - Calgary Flames 1-3