Edward Iordănescu, antrenor Gaz Metan Mediaș, după ce echipa sa a remizat cu Botoșani: 'Pleșca a apărat un penalty care nu a fost'

Edward Iordănescu a declarat, duminică, în urma partidei dintre Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani, scor 0-0, că penalty-ul apărat de Pleșca nu a fost unul acordat corect pentru FC Botoșani, anunță MEDIAFAX.

”Pleșca trebuie să fie declarat omul meciului pentru că a apărat un penalty, dar un penalty care nu a fost. Sunt supărat, dar nu vreau să acuz arbitrajul. Noi nu avem foarte multe soluții și am improvizat din nou”, a declarat Edward Iordănescu, la Look Sport.

”Am întâlnit o echipă foarte bună care are calitate individuală de la mijloc în sus, care are o viteză foarte bună, tehnică. Ne așteptam ca Botoșani să ne pună probleme. Eu salut efortul echipei. Am mai pus un punct în clasament. Echipele care vor ști să gestioneze presiunea vor avea câștig de cauză”, a mai spus tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș.

În urma acestui rezultat, Gaz Metan Mediaş a urcat pe locul 5, cu 27 de puncte.