Edward Snowden face DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE despre Facebook: E o companie de supraveghere, mascată drept 'reţea socială'

Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, după ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firmă specializată în analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum şi campania prezidenţială a lui Donald Trump.

„Afacerile care scot bani din colectarea şi vânzarea de informaţii detaliate despre vieţile private au fost descrise în trecut drept -„companii de supraveghere”. Rebranduirea lor ca „reţele sociale” este cea mai de succes înşelătorie de când Departamentul de Război a devenit Departamentul pentru Apărare”, a scris Snowden pe Twitter.

Facebook a acuzat vineri firma pe motiv că nu a şters câteva zeci de milioane de date pe care le-a adunat în mod abuziv de la utilizatorii de Facebook.

