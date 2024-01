Șeful din Pentagon care se ocupa de viața extraterestră rupe tăcerea: Există un grup care alimentează/ Video

Cotidianul britnic The Guaardian dezvăluie că, într-un podcast pe care l-a difuzat săptămâna aceasta, fostul director însărcinat ”Biroul Rezolvării Anomaliilor în Toate Domeniile” (AARO) de la Departamentul Apărării îşi acuză foşti colegi.

El îi acuză de faptul că cheltuisc milioane de dolari din bani publici pentru a ancheta cu privire la acest subiect, în pofida faptului că un raport istoric dovedeşte că ”nu există nicio probă a existenţei a vreunei vieţi extraterestre”.

El compară această situaţie cu ”un corent de îngheţată care se linge singur”.

Sean Kirkpatrick acuză ”un grup restrâns de persoane” de faptul că pune în circulaţie teorii lipsite de fundament cu privire la pretinse programe secrete de cercetare ale OZN-urilor ale Guvernului american.

El evocă declaraţii ale fostului director al spionajului american David Grusch, un avertizor de integritate, despre existenţa unor ”vehicule extraterestre intacte” sau fluide biologice neumane depozitate într-o instalaţie izolată.

”Sunt câţiva dintre aceiaşi oameni care au lucrat în culise cu Congresul pentru a redacta legi”, precizează Sean Kirkpatrick în acest podcast, intitulat "In the Room With Peter Bergen".

Fostul director nu a vrut să dezvăluie numele persoanelor pe care le acuză, însă dă asigurări că ”singurul complot care există” este de fapt desfăşurat de ”un grup de credincioşi adevăraţi care vor să implice Guvernul în anchete despre extratereştri”.

”O DECIZIE FONDATĂ PE COMPLOT”

Biroul Rezolvării Anomaliilor din Toate Domeniile (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), condus o vreme de către Sean Kirkpatrick, a fost înfiinţat în 2022 cu scopul de a aduna rapoarte militare despre observarea unor fenomene aeriene neidentificate şi în vederea unei transparenţe mai mari asupra a ceea ce ştie Guvernul.

”Cel mai bun lucru care s-ar fi putut întâmpla în această activitate ar fi fost să se găsească extratereştri, numai că nu există. Nu există nicio probă a prezenţei extraterestre. nu există nicio probă a prezenţei extratereşrilor şi nici vreo probă a unei conspiraţii guvernamentale”, dă asigurări fostul director de la Pentagon.

El declara săptămâna trecută, într-un text, că se teme că legiuitorii au cedat ”senzaţionalismului” şi au luat ”o decie fondată pe complot”.

Sean Kirkpatrick consideră că foştii săi colegi ”povestesc tot felul de poveşti pe care le-au auzit de la alte persoane. iar dacă cercetezi unde se cunosc toţi aceşti oameni, totul conduce la acelaşi grup de persoane”.

”Unii membri ai Congresului preferă să-şi dea cu părerea n faţa presei despre extratereşti în loc să să obţină informaţii factuale despre subiect”, scria el.

”Membrii (Congresului) au responsabilitatea să dea dovadă de simţ critic, în loc să caute atenţia”, denunţa el.

Însă fostul director AARO se declară resemnat şi convins că nu poate spune nimic care ”să-i facă pe adevăraţii credincioşi să se convertescă”.

În opinia sa, credinţa într-o viaţă extraterestră ”este în mod fundamental o religie, o credinţă religioasă care transcende gândirea critică şi gândirea raţională”.

Peter Bergen, CNN’s national security analyst, recently interviewed Sean Kirkpatrick, the former head of the Pentagon UFO investigation office, AARO.



Here, we chat about Kirkpatrick, Grusch, UFOs, national security, self-licking ice cream cones, and aliens. pic.twitter.com/2y8z1BjZmn