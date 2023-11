Egiptul limitează numărul străinilor care pot intra prin punctul de la Rafah

Potrivit sursei, până la 500 de deținători de pașapoarte din diferite țări vor trece prin punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt.

Aproximativ 200 de persoane aşteaptă deja în partea din Gaza a graniţei, a mai spus sursa.

O a doua sursă a anunțat că există o listă cu cel mult 500 de persoane care ar putea părăsi Gaza însă nu a confirmat faptul că toți refugiații ar putea intra miercuri în Egipt.

This is the moment the Rafah crossing between Gaza and Egypt was opened to people for the first time since the start of Israel’s war in Gaza. pic.twitter.com/djKdPGtqH9