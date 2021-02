Ei sunt 'ARTIȘTII' care au făcut din holurile Primăriei Sectorului 1 expoziție de drăcoaice dezbrăcate

Mihaela Eftimie (n. 1995), Emil Cristian Ghiţă (n. 1987), Radu Panait (n. 1985), Daniel Petria (n. 1997), Adrian Piorescu (n. 1997), Alexandru Ranga (n. 1995), Maria Răducanu (n. 1988), Ştefan Siminic (n. 1994), Teodor Siminic (n. 1990), Irina Tănase (n. 1998), Adriana Untilov (n. 1983), Matei Ulmeanu (n. 1988), Florin Zhu (n. 1997) sunt ”artiștii” care și-au expus creațiile despre care STIRIPESURSE.RO a scris, în exclusivitate, încă de miercuri, în holurile Primăriei Sectorului 1.

Expoziţia "Dincolo de canon. Noua sculptură azi" pune în evidenţă capacitatea inovatoare a unor tineri artişti sculptori/ sculptoriţe, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti - precizează joi Primăria Sectorului 1.

Potrivit unui comunicat, precizarea vine în contextul "informaţiilor defăimătoare apărute în spaţiul public" despre expoziţia ce va fi găzduită de Primăria Sectorului 1 în perioada 19 februarie - 21 martie.

"Am asistat, în ultimele ore, la condamnarea inexplicabilă a unui eveniment cultural, care îşi doreşte să promoveze tinerele talente. Nu mă aşteptam ca şi această expoziţie de artă să fie folosită de adversarii mei în lupta politică. Eu am decis să deschid Primăria pentru tinerii artişti care vor să îşi expună lucrările, însă nu au unde. Anunţ pe această cale că oricine are un mesaj cultural de transmis îşi poate expune creaţiile în acest spaţiu, pentru că îmi doresc să sprijinim artiştii tineri şi talentaţi", afirmă primarul Clotilde Armand.

Curatorii expoziţiei sunt personalităţi cunoscute în domeniul artelor plastice, arată comunicatul citat. Este vorba despre Călin Stegerean - cadru didactic la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, fost director general al Muzeului de Artă Cluj-Napoca şi al Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi Reka Csapo Dup - sculptoriţă, membră în Consiliul director al Filialei Sculptură Bucureşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

"Considerăm că arta trebuie să fie un factor de cunoaştere şi conştientizare a problemelor lumii de azi şi nu unul asociat dezbinării societăţii. Opera lui Constantin Brâncuşi a fost şi ea ţinta mai multor atacuri şi procese. Dar el a rămas consecvent demersului său inovator, care a făcut întreaga lume să îl considere cel mai important sculptor al modernităţii. Am ales să celebrăm ziua sa de naştere cu această expoziţie, mizând pe capacitatea inovatoare a tinerei generaţii, mândră de un asemenea înaintaş. Vă invităm, prin urmare, să o vizitaţi, ca să vă convingeţi singuri de valoarea sa", precizează Călin Stegerean, unul dintre curatorii expoziţiei, citat în comunicat.

