FOTO SCANDALOS Clotilde Armand a expus statui reprezentând DRACI în pielea goală în sediul Primăriei Sectorului 1

Scene ce pare din altă lume în sediul Primăriei Sectorului 1! Statui ce înfățișează draci, de sex masculin sau feminin, au fost amplasate în holurile instituției.

”Poate va amintiti celebrul scandal de la Institutul Cultural Roman, care a organizat la New York, in 2008 (reprezentand Romania), un vernizaj care o infatisa pe Fecioara Maria in maturator REBU, un magarus cu zvastica langa elemente culturale israeliene samd.

Azi, in holul Primariei Sector 1, Dna Primar Armand Clotilde Marie Brigitte a amplasat sculpturile alaturate!

Sunt eu carcotas?!”, este mesajul postat de avocatul Mihai Drăgan, cel care a publicat poze cu statuile din sediul primăriei conduse de Clotilde Armand.

