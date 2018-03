Elena Udrea 'ÎI DĂ DE GOL' pe Liviu Dragnea şi Victor Ponta: 'M-a ŞOCAT'

Fosta blondă de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi mărturii incredibile. Udrea s-a dezlănţuit pur şi simplu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur şi simplu pe Liviu Dragnea şi Victor Ponta. Fostul ministru susţine că cei doi erau prieteni buni cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Am fost la un restaurant la ziua domnului Oprea şi acolo erau şi ei. Vorbea cu Dragnea şi m-a şocat. Am fost o naivă. Eu credeam că cei din statul de drept erau alăturu de Traian Băsescu. Ei bine, a fost invers. Am văzut-o vorbind cu Dragnea, cu Victor Ponta, cu Ioan Rus", a dezvăluit Udrea care şi-a continuat războiul cu şefa DNA.

"Mulţi s-au dus acolo pentru că ştiau că acolo e puterea şi că le era frică. Îşi doreau atât de mult să fie protejaţi. Veneau acolo să se bage în seamă şi visau să fie invitaţi. Aşa a fost şi cu mine. Dormeau cu poza mea sub cap, apoi spuneau că nu mă mai cunosc. Aşa se va întâmpla şi cu doamna Kovesi. Conflictele dintre noi au apărut după ce eu aflam lucruri şi îi spuneau lui Traian Băsescu", a mai spus Udrea.