Elvis Presley va fi înviat și va urca din nou pe scenă într-un concert uriaș

Fanii lui Elvis Presley, care nu şi-au văzut eroul în viaţă, vor putea să îl vadă pe regele rock'n'roll-ului pe scenă la sfârşitul acestui an, datorită realităţii virtuale, informează News.ro.

"Elvis Evolution" va folosi inteligenţa artificială şi proiecţia holografică, realitatea augmentată şi teatrul live pentru a recrea evenimente din viaţa şi muzica lui Presley, a declarat Layered Reality, compania de divertisment imersiv care dezvoltă spectacolul.

"Va fi o celebrare a vieţii lui Elvis; omul, muzica şi moştenirea sa culturală", a declarat fondatorul şi directorul executiv al Layered Reality, Andrew McGuinness, pentru Reuters.

Vizitatorii vor fi purtaţi într-o călătorie din Tupelo, Mississippi, unde Presley s-a născut în 1935, până în Memphis, Tennessee, unde se află Graceland, şi Las Vegas.

AI îl va ”învia” pe Elvis

"În punctul culminant al experienţei este o performanţă AI a lui Elvis", a spus el.

Layered Reality a încheiat un acord cu Authentic Brands Group, proprietarul moştenirii lui Elvis Presley, pentru a dezvolta Elvis Evolution.

Compania britanică a avut acces la mii de fotografii personale ale starului şi la ore întregi de înregistrări video de acasă pentru a crea noile spectacole folosind AI, a declarat McGuinness.

Interesul global pentru cântăreţ, considerat cel mai bine vândut artist solo din toate timpurile, cu peste 500 de milioane de discuri vândute, este neschimbat la 46 de ani după ce a murit la vârsta de 42 de ani.

Filmul biografic al lui Baz Luhrmann "Elvis", lansat în 2022, a creat o nouă generaţie de fani, în timp ce "Priscilla" (2023), de Sofia Coppola, a explorat relaţia complexă cu soţia sa.

McGuinness a declarat că Elvis Evolution se va adresa atât fanilor, cât şi celor curioşi să descopere mai multe despre cântăreţul melodiei "Can't Help Falling in Love".

După Londra, "Elvis Evolution" va călători în oraşe precum Las Vegas, Tokyo şi Berlin, a adăugat el.