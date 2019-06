Emmanuel Macron susţine că nu este necesară reducerea participaţiei deţinute de stat la Renault

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că nu este necesar ca Guvernul să-şi reducă participaţia deţinută la Renault şi vrea o întărire a alianţei producătorului auto francez cu grupul nipon Nissan, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

Relaţiile între membrii alianţei s-au tensionat în urma scandalului legat de fostul preşedinte Carlos Ghosn, dar Macron a apreciat că această problemă reprezintă "o situaţie personală" care nu are trebui să afecteze parteneriatul dintre cei doi producători auto.Emmanuel Macron şi soţia sa Brigitte efectuează o vizită la Tokyo în perioada 26-27 iunie, înaintea summitului G20 (grupul ţărilor bogate şi al principalelor economii emergente), care va avea loc săptămâna aceasta în Japonia."În această situaţie nimic nu justifică schimbarea acţionariatului, a reglementărilor privind guvernanţa şi a participaţiei deţinută de stat la Renault, care nu are nimic de-a face cu Nissan", le-a spus Macron jurnaliştilor.Declaraţiile sale sunt în contradicţie cu cele ale ministrului francez de Finanţe, Bruno Le Maire, care susţine că Parisul este deschis în privinţa reducerii participaţiei de 43,4% deţinute de Renault la partenerul Nissan.Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.De asemenea, oficialul francez a indicat că Parisul nu va forţa o controversată fuziune între Nissan şi Renault pentru a cimenta alianţa."Dacă fuziunea este o problemă pentru partenerii noştri din Japonia, nu o vom forţa. Vom găsi o altă soluţie", a afirmat Le Maire.Recent, conducerea Nissan a respins vehement propunerea de fuziune din partea Renault.Ministrul francez de Finanţe a reafirmat decizia fermă a autorităţilor de la Paris pentru păstrarea parteneriatului de 20 de ani dintre Renault şi Nissan, care, împreună cu Mitsubishi Motors, este unul dintre cei mai mari producători auto din lume."Dacă va trebui să reducem participaţia Renault în Nissan pentru a avea o guvernanţă mai bună, mai eficientă, în care deciziile se iau mai rapid, suntem deschişi la asta. Dar statul, care deţine 15% din producătorul auto francez, nu va accepta niciodată ca alianţa să fie pusă sub semnul întrebării", a avertizat Le Maire.Acesta a adăgat că prioritatea Guvernului de la Paris o reprezintă consolidarea alianţei dintre Renault şi Nissan, "care a înregistrat rezultate foarte bune pentru ambele companii şi le-a dat posibilitatea să fie lideri pe segmentul vehiculelor electric".Este de competenţa Board-urilor celor două companii să găsească cel mai bun mod de a întări alianţa, dar şi statul francez are dreptul să insiste asupra strategiei, în calitate de acţionar majoritar al Renault, susţine Le Maire.Analiştii consideră că este o perioadă dificilă pentru Renault - Nissan - Mitsubishi, în condiţiile în care, pe cele mai mari pieţe auto globale - China, SUA şi Europa, cererea pentru maşini este în scădere. Aceştia avertizează că alianţa este esenţială în cazul în care companiile vor să rămână competitive într-o industrie în care mărimea reprezintă un avantaj crucial.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.