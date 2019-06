Energeticieni de la termocentrala Mintia au protestat în Piaţa Victoriei din Deva, pentru a-şi salva locurile de muncă

Peste 250 de energeticieni de la termocentrala Mintia au participat luni seara la un miting organizat în Piaţa Victoriei din Deva, solicitând continuarea activităţii la acest producător de energie electrică pe cărbune, dar şi mai multă transparenţă în luarea deciziilor care ţin de viitorul termocentralei, potrivit agerpres.ro.

"Încercăm să tragem un semnal de alarmă mult mai puternic decât cele de până acum, în speranţa că guvernanţii se vor întoarce cu faţa spre judeţul Hunedoara şi vor legifera în interesul nostru. Sperăm să salvăm acest producător de energie electrică, pentru că mai are multe de spus pe piaţa energiei din România", a declarat preşedintele Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Iştoc.

Potrivit acestuia, există riscul ca termocentrala să ajungă la fier vechi, în condiţiile în care pe amplasamentul acesteia va fi construită o centrală care va produce energie electrică pe gaz metan. În opinia sa, termocentrala ar putea fi salvată de la închidere, dacă s-ar aplica în mod corect directivele europene.

Liderul sindical a mai spus că i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dăncilă în care solicită un mesaj al Guvernului faţă de angajaţii termocentralei şi a cerut ca deciziile referitoare la aceasta să fie discutate şi cu sindicatele.

"Cerem să fim chemaţi la masa dialogului şi orice hotărâre se va lua cu privire la soarta termocentralei să ne fie adusă la cunoştinţă înainte a de fi pusă în practică", a precizat Iştoc.

La rândul său, preşedintele Sindicatului Liber Independent al Energeticienilor Deva (SLIED), Mircea Crişovan, a spus că ministerul de resort trebuie să transmită un mesaj energeticienilor despre viitorul termocentralei.

"Avem numai promisiuni care, până acum, nu s-au concretizat cu nimic. Adică, au fost vorbe pe gură, cum se spune. Ne trebuie un document scris prin care să ştim viitorul - că suntem pe cărbune sau pe gaz. Trebuie să ştim ce facem în continuare", a afirmat Crişovan.

La mitingul de protest au luat parte şi mai mulţi cetăţeni ai municipiului Deva, alături de primarul Florin Oancea. Acesta a declarat că peste 4.500 de apartamente, nouă şcoli şi licee, dar şi spitalul judeţean primesc căldură şi apă din sistemul de termoficare de la Mintia.

"Sunt mii de oameni care depind de funcţionarea termocentralei Mintia. Tot ceea ce depinde de mine, ca primar, voi face. Am luat un credit de 1,2 milioane lei din care am plătit anticipat subvenţia pe toată perioada iernii pentru ca termocentrala Mintia să-şi poată procura cărbune. Am pregătit o adresă pe care o vom înainta către premierul Viorica Dăncilă, ministrul Energiei, Anton Anton, şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, în care vom solicita să ne primească la discuţii împreună cu cei de la termocentrala Mintia, pentru că sunt soluţii ca termocentrala să nu se închidă. Eu sper că nu-şi vor bate joc de o centrală care funcţionează de atâţia zeci de ani", a spus primarul municipiului Deva.

La termocentrala Mintia lucrează circa 700 de angajaţi.