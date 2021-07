E.ON şi Cramele Recaş investiție de peste 400.000 de euro într-o centrală fotovoltaică

Compania E.ON Energie România şi producătorul de vinuri Cramele Recaş demarează în această lună construcţia unei centrale fotovoltaice, o investiţie în valoare de aproape 430.000 de euro care va asigura 20% din energia necesară complexului de vinificaţie, a anunţat luni E.ON.

Centrala va avea 1.680 de panouri fotovoltaice de 455 Wp care vor fi instalate pe halele de producţie din localitatea Recaş, pe o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi.

"Tot mai multe companii din România optează pentru modele de afaceri sustenabile, iar noi suntem aici pentru a le oferi soluţii energetice adaptate nevoilor lor. Parteneriatul cu Cramele Recaş înseamnă o contribuţie comună pentru un mediu înconjurător mai curat şi va aduce economii importante prin asigurarea unor surse independente de energie verde", a declarat Claudia Griech, director general E.ON Energie România, conform agerpres.Centrala fotovoltaică va fi finalizată de E.ON în luna august a.c., va avea o putere de 764,4 kWp şi va asigura circa 888,64 MWh pe an de energie electrică. Totodată, va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu circa 260 de tone pe an.La rândul său, Georgiu Ioan, directorul general al Cramelor Recaş, a subliniat că dezvoltarea durabilă, bazată pe standarde de sustenabilitate reprezintă unul dintre cele mai importante principii care ghidează activitatea de la cramă. "Construcţia acestei centrale fotovoltaice reprezintă încă un pas pe care îl realizăm în scopul dezvoltării unei abordări strategice bazate pe sustenabilitate, prin reducerea amprentei emisiilor de carbon şi pentru utilizarea raţională a energiei în scopul creşterii eficienţei tuturor activităţilor de la cramă", a adăugat el.Începând din anul 2018, E.ON a construit şi predat la cheie 55 de centrale fotovoltaice cu puteri între 60 - 1.600 kWp, totalizând 13 MW putere instalată, pentru 41 de companii din variate sectoare ale economiei. Au fost montate circa 40.000 de panouri fotovoltaice care generează în total 17 GWh de energie solară şi contribuie la reducerea emisiilor de CO2 cu circa 3.900 de tone pe an.Cramele Recaş ocupă primul loc pe piaţa vinurilor din România conform cifrei de afaceri din 2020, fiind, totodată, şi cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România (responsabilă pentru circa 55% din tot vinul local ce ajunge peste graniţă).Producătorul bănăţean exploatează o suprafaţă de aproximativ 1.150 de hectare de viţă de vie situate în Recaş şi Miniş, beneficiind de o capacitate de producţie şi stocare de aproximativ 32 de milioane de litri pe an.Compania are parteneriate în mai multe ţări, printre care Anglia, Germania, Olanda, Statele Unite, Canada, dar şi Japonia, Coreea sau Malaezia, iar vinificatorii Cramelor Recaş, Hartley Smithers (Australia) şi Nora Iriarte (Spania) au fost incluşi în anul 2020 în lista celor mai buni 100 de vinificatori de la nivel mondial, în urma clasamentului realizat de revista internaţională de profil The Drinks Business.E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,3 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. De la intrarea pe piaţa din România, în urmă cu 15 ani, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 2,5 miliarde de euro.