Eparhia Greco-Catolică 'Sf. Gheorghe' l-a DEMIS pe Chris Terhes: are INTERDICȚIE de a sluji

Eparhia Greco-Catolică „Sf. Gheorghe”, din Canton, Ohio cu jurisdicție teritorială în S.U.A. și Canada a luat decizia de a-l demite pe Chris Terhes, după ce acesta a luat decizia de a intra în politică. Terhes are interdicție de a sluji ca preot și este demis din toate funcțiile deținute.

Citește și: SURSE - Viorica Dăncilă a primit un 'to-do-list' pe justiție de la Bruxelles: LISTA celor 4 condiții pentru OUG pe codurile penale și completurile de la ÎCCJ

”Mai jos gasiti comunicatul Episcopiei Greco-Catolice de Canton, SUA, din data de 3 aprilie 2019 ca urmare a deciziei pe care am luat-o de a accepta candidatura la alegerile europarlamentare.

Decizia Episcopiei este perfect normala in contextul in care am cerut sa fiu eliberat de functiile sacerdotale pe perioada cat voi fi activ in politica, lucru care mi-a fost acceptat.

Sunt in SUA de peste 16 ani, iar peste 12 ani dintre acestia i-am slujit aici si ca preot.

Am cunoscut dramele, bucuriile, supararile, plansetele, dorintele si sperantele multor romani care, fugariti din Romania de comunisti sau plecati din tara pentru un trai mai bun, au ramas cu inima si mintea mereu "acasa", in tara. Este un sentiment pe care numai cineva plecat il poate intelege.

Daca Romania a ramas "acasa" pentru multi care sunt departe, din Parlamentul European ma voi lupta pentru ca Romania sa redevina si "casa" atat pentru cat mai multi romani plecati, cat si pentru ca cei ramasi sa nu mai plece.

SUA s-a dezvoltat la nivelul la care e pentru ca a pus pe primul loc omul, cu drepturile si libertatile sale. Este exact ce-mi doresc si pentru Romania si pentru ce ma voi lupta de la Bruxelles.

Din drama, bucuria sau prietenia fiecarui roman-american pe care l-am cunoscut in acesti ani am avut de invatat si le multumesc tuturor pentru oportunitatea de a-i cunoaste si sluji.

------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ

Eparhia Greco-Catolică „Sf. Gheorghe”, din Canton, Ohio cu jurisdicție teritorială în S.U.A. și Canada:

– având în vedere alegerea liberă a Preotului Cristian Terheș de a candida în funcția de europarlamentar,

– ținând cont de Decretul nr. 250/26.03.2019 prin care Preotului Cristian Terheș a fost eliberat din exercițiul funcțiilor sacerdotale, emis de Eparhia Greco-Catolică de Oradea;

– considerată fiind admonestarea din data de 27.03.2019, pe care Eparhia Greco-Catolică „Sf. Gheorghe”, din Canton, Ohio, i-a făcut-o Preotului Cristian Terheș, conform normelor canonice în vigoare, de a se abține de la implicarea în politică, candidând pentru funcția de europarlamentar;

– considerat fiind refuzul Preotului Cristian Terheș de a-și retrage candidatura pentru funcția de europarlamentar;

– considerând starea sacerdotală ca fiind incompatibilă cu implicarea activă în politică, conform CCEO, can. 384 §2;

exprimându-și nemulțumirea și părerea de rău cu privire la decizia Preotului Cristian Terheș, a hotărât:

1. demiterea Preotului Cristian Terheș din funcția de Administrator al comunității „St. John the Baptist Romanian Catholic Mission”;

2. încheierea înțelegerii de transfer a Preotului Cristian Terheș din partea Eparhiei Greco-Catolice de Oradea către Eparhia Greco-Catolică „Sf. Gheorghe”, din Canton, Ohio și

3. îi impune Preotului Cristian Terheș interdicția de a sluji ca preot pe teritoriul Eparhiei Greco-Catolice „Sf. Gheorghe”, respectiv în S.U.A. și Canada.

Biroul de Presă al Eparhiei „Sf. Georghe” Canton

April 3, 2019”, arată Chris Terhes, care a publicat comunicatul Eparhiei.