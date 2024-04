Episcopul Mar Mari Emmanuel a scăpat cu viață ca prin minune - Atacatorul și-a tăiat singur degetele (FOTO)

Prietenul apropiat Danny Abdallah a vorbit cu episcopul în timp ce acesta se recupera în spital în timpul nopții, iar marți a dezvăluit alte detalii.

Abdallah - care a devenit o figură publică atunci când trei dintre copiii și nepoata sa au fost uciși de un șofer beat și drogat - a numit supraviețuirea episcopului un "act al lui Dumnezeu".

Episcopul Emmanuel a fost înjunghiat de mai multe ori și a fost dus de urgență la spital în stare stabilă după un incident îngrozitor care a fost transmis în direct pe internet.

Un băiat de 16 ani îmbrăcat în negru a fost văzut mergând calm spre episcop la altarul său de la Biserica Christ The Good Shepherd din Wakeley, în vestul orașului Sydney, luni, în jurul orei 19.10.

El i-a aplicat episcopului o serie de lovituri la cap și la gât, în mod repetat.

În videoclip, presupusul atacator face o scurtă pauză pentru a se uita la mâna sa înainte de a relua atacul - dar nu a reușit să deschidă bine cuțitul.

De atunci, s-a confirmat că atacatorul și-a tăiat propriile degete cu cuțitul în timpul atacului.

Episcopul părea să se recupereze bine marți dimineață. 'Din câte știu eu, este bine', a spus Abdallah despre episcopul Emmanuel. 'Nu a fost rănit atât de mult ieri. El era într-o stare stabilă.

'Este un om bun, este un om spiritual. Își iubește biserica, își iubește poporul'.

Părintele Isaac Royel a fost, de asemenea, printre cele patru persoane rănite în incident, care a fost declarat acum un atac terorist.

Abdallah și-a pierdut trei dintre copiii săi - Sienna, în vârstă de opt ani, Angelina, în vârstă de 12 ani, și Antony, în vârstă de 13 ani - și nepoata sa de 11 ani, Veronique Sakr, într-un tragic accident în vestul orașului Sydney în 2020.

Familia este foarte religioasă, iar Abdallah este prieten cu episcopul Emmanuel.

Abdallah a condamnat, de asemenea, mulțimea care a atacat poliția, furioasă că ofițerii au împiedicat represaliile.

Sute de apropiați ai episcopului Emmanuel s-au adunat în fața bisericii și și-au exprimat furia față de atacator, crezând că acesta a fost adăpostit de ofițeri în interiorul bisericii.

Protestul s-a transformat rapid într-o revoltă violentă care s-a soldat cu 30 de răniți, inclusiv ofițeri de poliție.

Imaginile au arătat cum mulțimea a aruncat cu sticle și cărămizi spre o barieră a poliției și a strigat "ochi pentru ochi" și "scoateți-l afară".

Atacul de la biserică a fost declarat un incident terorist cu motivație religioasă, presupusul atacator invocând "profetul meu" pentru a-și explica acțiunile.

Episcopul Emmanuel a fost un critic public al anumitor aspecte ale islamului.

Premierul NSW, Chris Minns, i-a avertizat pe membrii credinței ortodoxe asiriene sau pe orice alte grupuri aliate să nu acționeze împotriva musulmanilor.

'În Australia nu există un astfel de lucru, cum ar fi luarea legii în propriile mâini', a declarat dl Minns.

'Veți fi întâmpinați cu toată forța legii dacă vor exista violențe de tip "ochi pentru ochi" în Sydney în zilele următoare'.

Comisarul poliției din NSW, Karen Webb, a declarat că 20 de mașini de poliție au fost avariate în timpul revoltelor.

'Ofițerii de poliție, care au fost mulți, au acționat cu curaj pentru a proteja acea comunitate, martorii, victimele și ofițerii de la ambulanță', a spus ea.

Imaginile filmate imediat după atac arată că adolescentul înjunghiat a fost imobilizat de cel puțin trei persoane, inclusiv un ofițer de poliție.

Adolescentul părea să zâmbească și să-i batjocorească în timp ce aceștia îl țineau pe loc.

Unul dintre bărbați, cu sânge vizibil pe blugi, stătea cu picioarele încrucișate pe capul lui.

"Oamenii se roagă și voi veniți și faceți asta?", a spus el.

Ofițerul de poliție a intervenit: "Opriți-vă, dați-i drumul, vă rog. O să înrăutățești lucrurile".

A man with a knife attacked a priest and several parishioners right during a sermon in a Sydney suburb. Everything was caught on video. Location: The Church of the Good Shepherd in Wakeley State. The victim: Bishop Marie Emmanuel. pic.twitter.com/AH7WlAKm1g