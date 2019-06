Șerban Nicolae a dat SEMNALUL către senatorii PSD înainte de votul pentru Tăriceanu: Abia asta este imixtiunea politicului în justiție!

Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat luni, in plenul Senatului, inaintea votului privind cererea de urmarire penala a lui Calin Popescu Tariceanu, ca din punctul sau de vedere nu trebuie votat politic ci in functie de probe, ca fiecare senator are libertatea sa voteze conform propriei constiinte si ca personal nu este convins de cererea procurorilor.

„Am constatat din pacate ca nu s-a depasit faza politica. Solicitarea DNA are 73 de volume. Abia asta este, stimati colegi, imixtiunea votului in justitiei, cand invocati 26 mai. Nu ati vazut dosarul dar cereti proactiv urmarirea penala a unei persoane ca sa vedem daca este vinovata sau nu. Nu despre asta este vorba, sa vedem daca este vinovata sau nu, poate trebuia acuzatia dovedita de documente, nu dedusa. Nu am nimic impotriva ca cei care au luat mita sa fie condamnati. Dar Senatul ar trebui sa ceara in cunostinta de cauza a tuturor celor care voteaza nu din considerente politice, ca asa s-a decis la partid”, a spus Serban Nicolae.

Liderul senatorilor PSD a adăugat ca fiecare senator are libertatea sa voteze conform propriei constiinte si ca personal nu este convins de cererea procurorilor.

