Eşec al DNA în instanţă: Primarul unui oraş şi un important om de afaceri, achitaţi

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, și omul de afaceri Virgil Mailat, din Târgu Mureș, proprietar al unui spital privat cu afaceri de milioane de euro, au fost achitați, joi, 8 aprilie, de instanța de fond, într-un dosar trimis în judecată de DNA în 2015, pentru abuz în serviciu, spălare de bani şi conflict de interese, informează clujust.ro. Sentinţa poate fi atacată cu apel.

MINUTA:

Soluția pe scurt: ”I. In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpatul Prodan Victor de sub acuza savarsirii infractiunii de abuz in serviciu prevazuta de art. 132 din legea 78/2000 raportat la art. 297 Cod penal cu retinerea art. 5 Cod penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala.

In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpatul P. V. de sub acuza savarsirii infractiunii de folosirea func?iei pentru favorizarea unor persoane, prevazuta de art. 301 alin. 1 Cod penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala.

II. In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpatul Mailat Virgil de sub acuza savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din legea 78/2000 raportat la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala.

III. In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpata S.C. Solar Energy Park M&S S.R.L. de sub acuza savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din legea 78/2000 raportat la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala.

IV. In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpata S.C. Terraflor S.R.L. de sub acuza savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, prevazuta de art. 48 Cod Penal raportat la art. 301 Cod penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala.

In art. 397 Cod procedura penala, respinge, ca nefondata, actiunea civila formulata de partea civila unitatea administrativa teritoriala Orașul Ungheni

In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedura penala ridica masurile asiguratorii instituite prin Ordonanta procurorului din data de 14.10.2015 [fila/e 47-50 vol. 1 dos.urm.pen.], astfel cum au fost modificate prin Incheierea din data de 01.04.2019 [fila/e 22-23 dos. 3046/102/2015/a4] si prin Incheierea din data de 17.04.2019[fila 8 dosar 3046/102/2015/a5].”

ACUZAŢIILE

Primarul din Ungheni, Victor Prodan, şi unul din cei mai notorii oameni de afaceri din Târgu-Mureş, Virgil Mailat, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, de procurorii DNA, care au comunicat în 2015 următoarele:

"În perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul Prodan Victor, în calitate de primar al orașului Ungheni, în baza unei înțelegeri anterioare și cu sprijinul inculpaților Mailat Virgil și S.C. Solar Energy Park M&S S.R.L, a dispus deposedarea primăriei Ungheni de o suprafață de 5,94 ha în valoare de 1.077.119 lei (242.316 euro), situat în apropierea zonei industriale a orașului, pe care omul de afaceri a construit un parc fotovoltaic.

Inițial, după primirea unui avans de 15.000 euro de la omul de afaceri, inculpatul Prodan Victor, pentru a pune în aplicare planul infracțional și întrezărind profitul pe care îl putea realiza în nume personal și nu în numele orașului pe care-l reprezenta, a identificat, printr-un intermediar, persoanele care aveau vocație legală la constituirea dreptului de proprietate, conform Legii 18/1991.

Ulterior, inculpatul Prodan Victor, profitând de faptul că majoritatea celor îndreptățiți să primească 0,50 ha de teren sunt cetățeni români de etnie romă, cu insuficientă pregătire școlară, a reușit să achiziționeze suprafața respectivă la un preț subevaluat (3.000 lei/ha), tot edilul fiind acela care s-a ocupat de intabularea „în regim de urgență” a parcelelor respective.

„Ajutorul dezinteresat” oferit de inculpatul Prodan Victor nu a funcționat în cazul persoanelor care au refuzat să vândă, aceștia nemaiprimindu-și titlurile de proprietate.

La data de 16 ianuarie 2013, inculpatul Prodan Victor a vândut terenul inculpatului Mailat Virgil cu suma menționată mai sus, disimulând astfel proveniența infracțională a bunului respectiv, ambii inculpați cunoscând faptul că acesta provine din săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

În perioada 11.12.2012 – 18.12.2014, inculpatul Prodan Victor, în calitate de primar al orașului Ungheni, a aprobat mai multe referate prin care se încredințau SC Terraflor SRL, administrată de soția sa, diverse servicii (festivități, mese) și a participat la luarea deciziilor privind efectuarea plăților, producând astfel un folos material în beneficiul firmei respective în valoare de 41.773,44 lei."