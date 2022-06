Este puţin probabil ca infectarea cu tulpina iniţială de Omicron să asigure protecţie împotriva variantelor actuale

Pacienţii vaccinaţi şi infectaţi apoi cu subvarianta Omicron BA.1 au dezvoltat anticorpi care pot să neutralizeze acea subvariantă şi tulpina iniţială de SARS-CoV-2, însă subvariantele care circulă în prezent au dezvoltat mutaţii care le permit să evite acei anticorpi, au raportat cercetătorii din China într-un studiu publicat vineri în revista Nature.Subvarianta Omicron BA.2.12.1, care cauzează în prezent cele mai multe infectări în Statele Unite, şi subvariantele Omicron BA.5 şi Omicron BA.4, care alcătuiesc împreună 21% din totalul cazurilor noi americane, conţin mutaţii care nu sunt prezente în subvariantele iniţiale Omicron BA.1 şi Omicron BA.2.Aceste subvariante noi "evită capacitatea neutralizatoare a anticorpilor obţinuţi după infectarea cu SARS-CoV-2 şi după vaccinare", au precizat autorii studiului, realizat în cadrul unor experimente de laborator.Două medicamente bazate pe anticorpi monoclonali - Bebtelovimab, produs de Eli Lilly, şi Cilgavimab, un compus al tratamentului Evusheld dezvoltat de AstraZeneca - pot în continuare să neutralizeze eficient subvariantele BA.2.12.1 şi BA.4/BA.5, au arătat experimentele de laborator.Însă dozele booster ale vaccinurilor bazate pe varianta BA.1 a virusului, precum cele care sunt dezvoltate în prezent de companiile Pfizer-BioNTech şi Moderna, "ar putea să nu asigure o protecţie de spectru larg împotriva noilor subvariante de Omicron", au avertizat autorii studiului.Mai multe cercetări precedente, care nu au fost încă evaluate prin procedura peer-review, au sugerat că este puţin probabil ca persoanele nevaccinate şi infectate cu Omicron să dezvolte reacţii imunitare care să le ofere protecţie împotriva altor variante ale noului coronavirus."Părerea mea este că deşi ar putea exista anumite avantaje în dezvoltarea unui vaccin specific pentru Omicron, cred că se va obţine doar un beneficiu marginal în raport cu folosirea vaccinurilor şi a dozelor booster existente", a declarat medicul Onyema Ogbuagu, cercetător în boli infecţioase la Facultatea de Medicină a Universităţii Yale din New Haven, Connecticut, care nu a participat însă la realizarea noului studiu."În pofida capacităţii noilor subvariante de a evita protecţia imunitară, putem să ne aşteptăm ca vaccinurile să ofere în continuare o protecţie împotriva formelor grave ale bolii. Dacă sunteţi programaţi să faceţi un booster, mergeţi să faceţi doza booster. Dacă am învăţat ceva până acum din experienţa clinică este faptul că este extrem de important să ne actualizăm schema de vaccinare pentru a menţine niveluri crescute de anticorpi anti-COVID-19 care circulă în sânge", a adăugat acelaşi specialist.Adolfo Garcia-Sastrre, cercetător în microbiologie şi boli infecţioase la Facultatea de Medicină Icahn asociată spitalului Mount Sinai din New York, a sugerat că o protecţie mai bună ar putea fi obţinută prin vaccinuri care ţintesc mai multe tulpini ale virusului sau prin vaccinuri intranazale care ar creşte protecţia faţă de riscul de infectare şi de transmitere, generând imunitate la nivelul mucoasei nazale, prima cale de pătrundere a virusului în organism.Acelaşi specialist, care nu a fost implicat în realizarea noului studiu, consideră că până când devine disponibil un vaccin creat specific împotriva unei variante virale, o nouă variantă ar putea să apară şi să devină dominantă.