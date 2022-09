'Este timpul să muriţi' – Consilierul lui Zelenski, ieșire extrem de dură împotriva poporului rus

Mihailo Podoliak, consilier al şefului cancelariei prezidenţiale ucrainene, susţine că, după ce în Rusia a fost decretată mobilizarea și au fost închise parțial granițele ţării, cetățenii ruși simt pe deplin războiul asupra lor, relatează Rador.

"Societatea rusă a vrut să simtă războiul... Acum, simte pe deplin: granițe închise, mobilizare totală, guri sigilate, ordine de încorporare transmise online, gratii, 10 ani de închisoare pentru refuzul de a fi mobilizat... Este timpul să plătiţi pentru ura faţă de ceilalţi. Este timpul să muriţi" - a scris Podoliak pe Twitter.

Russian society wanted to feel the war...Now it fully feels it –



1. closed borders

2. total mobilization

3. no freedom of speech

4. summonses via the Internet and bars

5. 10 years in prison for refusing to be drafted

Time to pay the bills for hating others. Time to die...