Eugen Neagoe, după meciul cu Dinamo: 'Eu sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor'

Antrenorul Astrei Giurgiu, Eugen Neagoe, şi-a lăudat jucătorii după ce echipa lui a învins pe Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

"Îmi pare rău pentru nea Gigi (n.r. - Mulţescu, care şi-a anunţat demisia după meci). Am mai spus-o, e un antrenor valoros, un antrenor de valoare. E dinamovist, cred că era cel mai important să continuie. E decizia lui şi eu o respect. E un antrenor pe care eu îl respect foarte mult. A fost un joc cum ne aşteptam, foarte disputat, în multe momente cu durităţi de ambele părţi, două echipe care şi-au dorit foarte mult să câştige şi îşi doresc să ajungă în finală. Şansele sunt egale, ar trebui să fim bucuroşi pentru că am reuşit să câştigăm, chiar dacă doar cu 1-0, e foarte bine că nu am primit gol. Mi-aş fi dorit să câştigăm cu 2-0, 3-0, dar ăsta este fotbalul. Puteam să mai macăm, dar putea şi Dinamo să înscrie. Eu sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor, sacrificiul pe care l-au făcut, pentru că a trebuit în unele momente să şi suferim şi am făcut lucrul acesta. Este bine că nu avem probleme mari de sănătate şi sper ca toţi să fie apţi pentru partida de vineri (n.r. - tot cu Dinamo, în Liga I). Va fi un joc la fel de disputat ca şi astăzi, sper să ne refacem cât mai rapid. Nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo, pe mine mă interesează ce se întâmplă la noi. Celor de la Dinamo, sincer, le doresc multă sănătate! Astăzi m-a deranjat că nu am ţinut mai mult de minge, trebuia să avem o posesie mai bună şi, astfel, ne-am fi creat mai multe ocazii, pentru că Dinamo trebuia să rişte. Noi nu am fost lucizi, inspiraţi, la ultima pasă am pierdut uşor mingile şi a trebuit să facem faza de apărare. În rest, băieţii au dat dovadă de caracter, aşa cum au făcut întotdeauna", a declarat Neagoe, la microfonul televiziunilor care transmit Cupa României, potrivit news.ro.

Astra Giurgiu a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

A marcat: Krpici '4.

Returul va avea loc în perioada 11-13 mai.