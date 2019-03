Eugen Teodorovici, despre ofițerii SRI detașați la ANAF - Au fost peste 250

Ministrul Finantelor sustine ca informatiile furnizate de Federatia Sindicatelor din Finanțe, potrivit carora ofițerii SRI detasati la ANAF veneau în instituțiile din subordine cu direcții de acțiune deja trasate, sunt reale, mentionand ca numarul acestora a fost mai mare de 250.

Asa e. In acel an au fost detasati din diferite structuri la ANAF, azi nu mai sunt, dar dinspre ANAF spre parchete mai sunt 200 si ceva de persoane. Pe masura ce se termina contractele nu se mai prelungesc. Nu putem sa acceptam ca cineva de la ANAF sa fie detasat la parchete. Asa este , ocupau si functii de conducere in ANAF, isi trimiteau singuri dosare de la parchete sau de unde erau. Cred ca au fost mai multi de 250, ma indoiesc ca au fost doar 250, a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.

"Odata cu reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 2013, un grup mic de politicieni influenți a hotărât să-și creeze un instrument foarte puternic de șantaj, aducând la un loc ofițeri SRI, procurori și oameni special angajați de către conducerea ANAF din acea perioadă. Prin această măsură au fost dați afară 1950 de specialiști la nivel național pentru a face loc celor veniți la noua structură constituită – direcția antifraudă fiscală. Concomitent, a fost desființată Autoritatea Națională a Vămilor, fiind distruse sau pierdute arhivele instituției pentru a nu se mai cunoaste modul în care operau dutyfree-urile în perioada când vama era condusă de Gelu Ștefan Diaconu", arată Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe spun ca:

- ofițerii SRI (au fost detașați de la SRI aproximativ 250 de ofițeri) veneau în instituție cu direcțiile de acțiune trasate (firme, persoane etc)

- Direcția Antifraudă lucra la comanda lor, fiind executate întrutotul ordinele acestora; se făceau plângeri penale pe bandă rulantă celor care erau vizati dar de cele mai multe ori aceste plângeri nu se confirmau sau controalele se dovedeau superficiale.

- Angajații de la antifraudă detașați la parchete preluau plângerile și solicitau puncte de vedere de la structurile de specialitate ale sistemului instituțional al ANAF.

"Ne miră în continuare cum cei care au orchestrat aceste operațiuni nu pățesc nimic, chiar au tupeul să explice opiniei publice cum funcționează statul de drept, deși cunosc perfect mizeria creată și faptul că din ANAF au plecat 1950 de specialiști pentru a se putea înființa acest adevărat instrument al terorii", spun sindicaliștii.