Eugen Teodorovici acuză un FAKE NEWS: Cum a ajuns de fapt fostul ministru să lucreze la Curtea de Conturi

Eugen Teodorovici, fost ministru în mai multe guverne, reacţionează dur la ştirile potrivit cărora ar fi fost numit politic la Curtea de Conturi, după ce nu a mai prins un mandat în Parlament. Teodorovici acuză anumite publicaţii de propagarea de ştiri false şi precizează că a obţinut prin concurs funcţia de auditor la Curtea de Conturi în 2010, iar în perioada în care a fost demnitar raportul de muncă a fost suspendat.

"În goana după senzațional, "modelul" jurnalistic care înțelege să nu respecte etica acestei onorabile meserii, adică să verifice și să prezinte în mod corect și real informațiile, nu cred că reprezintă un deziderat al vreunui cotidian respectabil din presa românească.

Aștept din partea celor care au răspândit acest FAKE NEWS să publice, într-un termen rezonabil, un articol similar, în care să corecteze informațiile false cuprinse în articolul "Orlando Teodorovici, salvat. A fost numit recent Director de Audit la Curtea de Conturi", respectiv, în articolul “PSD i-a găsit loc de muncă la stat lui Teodorovici. A fost băgat director la Curtea de Conturi, lângă Bădălău”, precum și să prezinte scuze în mod public.

Am încredere în profesionalismul celor care conduc aceste publicatii și tocmai de aceea, înțeleg să nu uzez de prevederile legii cu privire la răspândirea și promovarea de știri false ce pot afecta nu numai imaginea personală, dar și pe cea a unei instituții de prestigiu din România.

Nu de alta, dar funcția de auditor pe care o ocup în prezent, am câștigat-o prin concurs public încă din anul 2010 și conform legii, atât timp cât am deținut poziții de demnitate publică (ministru, senator etc.), postul de bază mi-a fost rezervat, așa cum este rezervat și postul de profesor, președintelui Iohannis ... și altora. Ceva normal, firesc și legal!

Astfel de articole, probabil ”recompensate” într-un fel sau altul, la vedere sau mai puțin, încălcând TOATE regulile de bun simț dar și deontologice, murdăresc la propriu ... societatea românească! Oare de ce nu cere nimeni ca și astfel de “jurnaliști” să-și prezinte public veniturile obținute și astfel, românii să poată vedea cine sunt cei care aruncă piatra ...

Noroc că românii încep să facă diferența dintre cei care au făcut lucruri bune pentru acest popor și pentru România și cei care doresc ca aceasta țară să fie una de mâna a doua ...

Așadar, aștept și insist pentru corecta informare a opiniei publice ...", scrie Eugen Teodorovici pe Facebook.