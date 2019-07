Eugen Teodorovici: 'Noi oferim cele mai bune guvernări, cei mai buni premieri, cei mai buni primari, parlamentari şi, de ce nu, cel mai bun PREŞEDINTE'

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susţine că ”toţi marii paşi înainte ai acestei ţări s-au făcut sub guvernări PSD” şi le-a transmis social-democraţilor din judeţele Mureş şi Sibiu, cu care a avut sâmbătă întâlniri, că PSD poate câştiga oricând o competiţie ”indiferent de numărul competitorilor, de poziţia de pe care pornesc”.

”Azi am petrecut încă o zi plină de energie şi entuziasm. De la Reghin, oraşul viorilor, unde am găsit sensibilitatea şi talentul pe care doar muzica şi dansul le cuprind magistral, până la întâlnirea cu colegii noştri din organizaţiile PSD, cu oameni straşnici, cu prieteni vechi şi mai noi din Târgu Mureş, oraşul inimilor şi Sibiu, oraşul manierelor. Iar mesajul meu către primarii şi liderii mureşeni şi sibieni a fost să privim cu mai multă ÎNCREDERE spre ceea ce avem de făcut împreună. Pentru că lumea are mari AŞTEPTĂRI de la acest partid şi pentru că toţi marii paşi înainte ai acestei ţări s-au făcut sub guvernări PSD”, a scris, sâmbătă seară, pe Facebook, Eugen Teodorovici.

Citește și: Mega surpriză pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii cedez gratuit pachetul majoritar de acțiuni

Acesta afirmă că le-a mai transmis social-democrailor că pot câştiga orice competiţie.

”Încrederea că noi putem CÂŞTIGA oricând o competiţie care să ne permită să facem ceea ce este bine pentru români şi pentru ţară. Indiferent de numărul competitorilor, de poziţia de pe care pornesc, indiferent de efortul pe care trebuie să-l facem sau de obstacolele pe care trebuie să le depăşim. Încrederea că tot noi, social-democraţii, vom continua să oferim cele mai bune guvernări, cei mai buni premieri, cei mai buni primari, parlamentari şi, de ce nu, cel mai bun PREŞEDINTE al României!”, a mai scris Teodorovici pe Facebook.

Citește și: Traian Băsescu, declarație bombă: Iohannis i-a păcălit pe români

Conducerea PSD a participat, sâmbătă, al conferinţele de alege ale organizaţiilor judeţene din Mureş şi Sibiu.