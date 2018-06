Eugen Tomac a fost ales preşedinte al Partidului Mişcarea Populară, în locul lui Traian Băsescu

Eugen Tomac a fost ales, sâmbătă, în funcţia de preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (PMP). El îi urmează lui Traian Băsescu la șefia PMP și a fost singurul candidat.

"Dragi urmași, am convingerea că barca nu e găurită, așa cum a zis un jurnalist de o calitate îndoielnică. Am convingerea că astăzi PMP a rămas pe cele mai bune mâini pe care putea să rămână, având la rând doi basarabeni, un președinte și un vicepreședinte. Direcția partidului va rămâne pe Voi rămâne adânc legat de PMP și un puternic susținător. La revedere. Un salut deosebit pentru cei din Diapora. Astăzi ați reușit să înțelegeți. Vreau să înțelegeți că s-au urcat ăn avion din SUA, Germania, Marea Britanie, Suedia, Danemarca, de peste tot din Europa și toți sunt voluntari. Să știți că niciunul din ei nu a venit să spună - știți noi susținem PMP dacă se rezolvă treaba asta. Nu, toți sunt voluntari și vor să facă parte din țara lor voluntar. Alți parlamentari amenință că dacă se retrage secretara, pleacă din partid. Eu de astăzi vreau să știți că mă simt un om cu responsabilitate față de PMP, dar pe de altă parte parca am un sentiment de eliberare. Am atâtea de spus și nu toate poți să le spui din funcția de președinte de partid. Toate experiența acumulată, toate adevărurile la care am ajuns nu pot fi spuse din postura de președinte de partid, ci din a unui om liber", a declarat Traian Băsescu, după anunțul votului delegaților PMP, scrie mediafax.ro.

Noul preşedinte executiv al partidului este Marius Paşcan, iar secretar general este Dorel Onaca.

Printre vicepreşedinţii partidului se numără Petru Movilă, Cătălin Cristache, Cătălin Bulf, Gabriela Dobrotă, Mircea Sămărtinean, Clement Negruţ, Ionuş Simionca.

La Congresul PMP de sâmbătă a fost o dispută între Robert Turcescu și Traian Băsescu. Deputatul PMP s-a arătat supărat că acesta nu a rămas președinte până după alegerile europarlamentar, în timp ce Băsescu i-a reproșat disprețul pentru unirea României cu Republica Moldova.Liderul PMP Traian Băsescu a primit, sâmbătă, la Congresul extraordinar al formațiunii, titlul de președinte de onoare al partidului. Evenimentul a avut loc înainte să fie aleasă noua conducere a PMP în persoana deputatului Eugen Tomac, singurul candidat înscris în cursă.

Un număr de 2.545 de delegați din țară și din străinătate participă, sâmbătă, la Congresul extraordinar al PMP. Conducerea PMP va avea în total 14 locuri, de secretari executivi, opt vicepreşedinţi, trei secretarii generali adjuncţi şi, o funcție de preşedinte, de preşedinte executiv, secretar general şi trezorier.

